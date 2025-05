La oposición pide al Ayuntamiento de Vitoria «actuar» contra los okupas

La presencia de okupas en un edificio de 230 viviendas sociales de Alokabide en Ibaiondo y las complicaciones que están generando estos intrusos a los ... residentes legales, una problemática desvelada ayer por EL CORREO, han provocado la reacción en la oposición del Ayuntamiento de Vitoria. La misma realiza un llamamiento al equipo de Gobierno PSE-PNV a actuar de manera inmediata para preservar los derechos de los moradores lícitos de este complejo que se extiende por las calles Landaberde, Donostia y Río Bayas.

«Están generando problemas de seguridad y salubridad. Por estas razones, el Ayuntamiento sí puede actuar y debe hacerlo con contundencia para garantizar la seguridad de los vecinos», reclama el Partido Popular.

Su portavoz en el Consistorio, Iñaki García Calvo, exige «mano dura contra los okupas» y reclama que las todas instituciones competentes tomen parte activa cuando surjan complicaciones de este tipo y amparen a los vecinos que residen de forma legal en estos edificios.

«¿Cómo es posible que se permita que haya okupas viviendo en unos trasteros dentro de los garajes, que las instituciones digan que no se puede hacer nada y que sean los vecinos quienes tengan que estar vigilando para que no entren más? Pedimos que se desalojen ya. No podemos normalizar que quien entra ilegalmente en una vivienda acabe teniendo un derecho preferente frente a quien cumple la ley y paga sus impuestos», reclama García Calvo.

Ya en clave nacional, desde el PP de Vitoria defienden que para frenar este tipo de «okupaciones ilegales que son un delito» es determinante un cambio en la actual legislación. «Esto es consecuencia de las leyes de Sánchez que amparan a los intrusos. Lo que hay que hacer es cambiar las leyes para echarlos en 24 horas como exige el PP», remarca el portavoz popular.