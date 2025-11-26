Ondas de Jazz homenajea a Joseba Cabezas con el cartel de la 20 edición

«Las gafas, con múltiples cristales de colores, es como Joseba veía la música». Con estas emotivas palabras ha anunciado este miércoles Gustavo Muñoz, presidente ... de la asociación Jazzargia, el programa del XX Ondas de Jazz y su cartel, un homenaje a Joseba Cabezas. Una edición que «ha sido complicada de hacer», ha admitido el presidente, «pero la teníamos que sacar». Ha sido una presentación cargada de emoción en la que Cabezas, antiguo presidente del ciclo musical, ha estado muy presente tras su fallecimiento el pasado 19 de octubre. «Hablábamos de que esta sería la última edición, un adiós después de veinte años», ha remarcado Muñoz sobre la decisión de sacar Ondas de Jazz adelante.

Los asistentes a la presentación se han deshecho en halagos hacia el antiguo presidente de Jazzargia. David 'Chick' Juárez, miembro de la asociación, ha recalcado antes de presentar los conciertos que «hay muchos músicos de mi generación que lo somos gracias a Joseba». Este 20 aniversario contará con seis conciertos: el coro de gospel Vocal Groove & Faith Collective (9 de diciembre); el guitarrista Juanma Montoya (20 de enero); las Big Bands de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu y del Conservatorio Jesús Guridi (24 de febrero y 10 de marzo); la artista emergente Astrid Canales (14 de abril) y, por último, el quinteto inedito de músicos vascos Euskal Bostkote.

La 20 edición también contará con un concierto solidario que aún está por anunciarse y todos los eventos se harán en el Conservatorio Jesús Guridi. Sonia Diaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación, ha recalcado que «Joseba estaría orgulloso de el programa» y que será una edición «muy especial» y un «homenaje a nuestro amigo, que era música».