El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las gafas multicolores homenajean a Joseba Cabezas, antiguo presidente de Jazzargia.

Ondas de Jazz homenajea a Joseba Cabezas con el cartel de la 20 edición

El ciclo contará con seis conciertos desde el 9 de diciembre al 26 de mayo

Ania Ibañez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

«Las gafas, con múltiples cristales de colores, es como Joseba veía la música». Con estas emotivas palabras ha anunciado este miércoles Gustavo Muñoz, presidente ... de la asociación Jazzargia, el programa del XX Ondas de Jazz y su cartel, un homenaje a Joseba Cabezas. Una edición que «ha sido complicada de hacer», ha admitido el presidente, «pero la teníamos que sacar». Ha sido una presentación cargada de emoción en la que Cabezas, antiguo presidente del ciclo musical, ha estado muy presente tras su fallecimiento el pasado 19 de octubre. «Hablábamos de que esta sería la última edición, un adiós después de veinte años», ha remarcado Muñoz sobre la decisión de sacar Ondas de Jazz adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Vitoria sanciona a Starbucks por no regularizar su licencia de actividad
  2. 2

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  3. 3

    Desconocidos entran a robar en un chalé en un pueblo de Álava con los dueños en el interior
  4. 4

    Un amor más resistente que el metal en una residencia de Vitoria
  5. 5 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  7. 7

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia
  8. 8

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia
  9. 9

    Juzgan a una residencia de Álava en la que una anciana murió tras beber detergente
  10. 10

    Un amor más resistente que el metal en una residencia de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ondas de Jazz homenajea a Joseba Cabezas con el cartel de la 20 edición

Ondas de Jazz homenajea a Joseba Cabezas con el cartel de la 20 edición