Once enmiendas del PNV de Agurain al proyecto de presupuesto

El PNV de Agurain ha presentado un total de once enmiendas por valor de 518.019 euros al proyecto de presupuesto que esboza EH Bildu ... para 2026. Además de sus propias propuestas, que deberán ser aceptadas o no por el equipo de gobierno en la negociación, el grupo jeltzale condiciona su nuevo respaldo a las cuentas del municipio a que sean ejecutadas por fin las ya pactadas y aprobadas el año pasado pero aún pendientes de desarrollo en 2025. «Es obvio que el grado de cumplimiento de dichas enmiendas determinará nuestro sentido de voto a los presupuestos de 2026», recuerda el partido de la oposición en el Ayuntamiento de Salvatierra.

De las once, tres destacan por novedosas e importantes, a juicio del PNV. Pretende que EH Bildu las tenga en cuenta y sean incluidas en el presupuesto para el año que viene a cambio de darle su voto afirmativo. Aunque ya considerada pero no ejecutada, la enmienda que plantea la creación de un comedor social para personas mayores en situación de vulnerabilidad o soledad no deseada figura de nuevo entre los objetivos peneuvistas para el año próximo. Busca garantizar una dieta sana y equilibrada y apoyar a quienes lo necesitan por su avanzada edad. Una segunda partida, esta sí nueva, sugiere una convocatoria pública de ayudas al transporte a estudiantes de enseñanza no obligatoria empadronados en las 'ergoienas' que acuden a diario a Agurain a cursar sus enseñanzas. Los gastos que ocasionan los desplazamientos de estos alumnos no son cubiertos por las subvenciones de otras instituciones.

La tercera enmienda que el PNV entiende como clave para validar los presupuestos de Agurain consiste en la instalación de un ascensor público que comunique los barrios de Harresi y La Madura con el casco histórico del pueblo. Valorada la iniciativa en 140.000 euros, los nacionalistas aseguran que es una demanda que le han trasladado los vecinos en recientes reuniones comunitarias.

Ya en el ámbito social, el PNV pide también que se retome y amplíe la dotación del Programa Euskadi Lagunkoia, amparado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para favorecer el envejecimiento activo de los mayores del municipio. En lo referente al medioambiente, la formación jeltzale reclama con sus enmiendas a EHBildu que se actúe sobre los ríos Egileor y Santa Bárbara y se contemple un plan para controlar los posibles vertidos industriales a los cauces fluviales.

Además, el PNV lanza otras propuestas que consisten en aumentar la partidas ya presupuestadas, aunque algunas de ellas de manera simbólica, para la red de bidegorris, la sustitución de luminarias en las calles, el proyecto urbanístico de Curtidos, la pista de pádel, el cambio de la cubierta del parque Harresi y el final de la cubrición de la plaza pública.

Entre tanto, el PNV valora «positivamente» que se haya vuelto al modelo de presupuestos participativos en Agurain, instaurado con él en la alcaldía la pasada legislatura, y la permanencia en el presupuesto futuro de la subvención de 1.000 euros a la ONG Zaporeak por su ingente labor humanitaria en Lesbos (Grecia).