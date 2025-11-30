El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Once enmiendas del PNV de Agurain al proyecto de presupuesto

Un comedor social, ayudas al transporte estudiantil y un ascensor público sobresalen entre las distintas propuestas

El Correo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:35

El PNV de Agurain ha presentado un total de once enmiendas por valor de 518.019 euros al proyecto de presupuesto que esboza EH Bildu ... para 2026. Además de sus propias propuestas, que deberán ser aceptadas o no por el equipo de gobierno en la negociación, el grupo jeltzale condiciona su nuevo respaldo a las cuentas del municipio a que sean ejecutadas por fin las ya pactadas y aprobadas el año pasado pero aún pendientes de desarrollo en 2025. «Es obvio que el grado de cumplimiento de dichas enmiendas determinará nuestro sentido de voto a los presupuestos de 2026», recuerda el partido de la oposición en el Ayuntamiento de Salvatierra.

