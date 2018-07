Los once embajadores de Euskaraldia Vitoria animan al uso del euskera Edurne Parro, Itziar Azpeitia, Iñaki Garmendia, Paul Urkijo, Martín Agirregabiria, Carlos Villalba, Karmele Jaio, Martina Sagastizabal, Natasha Rueda, Gorka Ortiz de Urbina y Askoa Etxebarrieta, 'La Pulga' / Jesús Andrade Se celebrará del 23 de noviembre al 3 de diciembre con el objetivo de impulsar el uso del euskera y la activación de los hablantes a lo largo de once días IERA AGOTE Jueves, 12 julio 2018, 11:57

Euskaraldia ha lanzado un vídeo con entrevistas a las once personas que forman parte del 'Hamaikakoa' para Vitoria en el que animan a la ciudadanía a participar y a atreverse con el euskera. Se trata de once personas que se han sumado al proyecto y que ejercerán de embajadores del euskera durante once días durante el próximo otoño. Son Edurne Parro (Aenkomer), Martin Agirregabiria (jugador del Alavés), Karmele Jaio (escritora), Marina Sagastizabal (movimiento feminista), Paul Urkijo (director de cine), Askoa Etxebarrieta La Pulga (artista), Gorka Ortiz de Urbina (Celedón), Iñaki Garmendia (Ega Master), Itziar Azpeitia (periodista), Carlos Villalba (pensionista) y Natasha Rueda (de la asociación Goian).

Euskaraldia se celebrará del 23 de noviembre al 3 de diciembre con el objetivo de impulsar el uso del euskera y la activación de los hablantes a lo largo de once días. Este ejercicio social contará con dos tipos de personas participantes: Ahobizi (hablarán en euskera a quien entienda, aunque les contesten en castellano, a personas desconocidas les dirán las primeras palabras en euskera) y Belarriprest (habrá que hablarles en euskera porque entienten. Quizá contesten en castellano). El plazo para apuntarse a la iniciativa arrancará el día 20 de septiembre y podrán participar personas mayores de 16 años.