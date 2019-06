Once ascensiones al Gorbea este fin de semana para regalar a Janire una nueva silla eléctrica Aitor Costa y Janire. / E. C. El montañero Aitor Costa subirá una altitud equivalente al Everest para ayudar a esta joven vitoriana con tetraparesia espástica en un fin de semana lleno de actividades paralelas en Gopegi GABRIEL CUESTA Miércoles, 12 junio 2019, 14:12

La solidaridad convertirá el Gorbea en el Everest el próximo fin de semana. Aitor Costa comenzará este sábado un reto en el que ascenderá esos 8.848 metros que mide la gran cumbre del Himalaya para ayudar a Janire, una joven vitoriana que sufre tetraparesia espástica. Su objetivo es recaudar fondos para regalarle una silla eléctrica que le haga más fácil su día a día y que cuesta entre 15.000 y 18.000 euros. Lo hará sin necesidad de poner rumbo a Nepal. ¿Cómo? Subiendo once veces hasta la cruz del mítico monte vasco -con una altitud de 1.481 metros- desde la zona de las canteras, para igualar así 'simbólicamente' la altura del pico más alto del planeta.

Este reto le llevará unas 30 horas y se alargará hasta el domingo. La primera ascensión será a las cinco de la mañana y quien esté interesado podrá acompañarle en alguna de ellas: «¿Quién se anima? No me dejéis solo, ¿eh? Sé que no lo vais hacer», invitaba en un vídeo durante un entrenamiento subido a la página de Facebook 'Una tarta para Janire'.

Esta iniciativa solidaria irá acompañada un amplio programa de actividades que se desarrollarán en Gopegi a partir de las once de la mañana. En el parque Bengolarra de esta localidad se ubicará una txosna, un mercado de artesanía, photocall de Star Wars, juegos, pintacaras, talleres, una exhibición canina... «Estamos vendiendo camisetas a doce euros. La idea es conseguir una marea rosa en el Gorbea. Pero somos conscientes de que llegar a sufragar todo el gasto es muy difícil», cuenta su madre Leyre Retuerto. «Tenemos ganas de que llegue el sábado. Han sido meses de mucho trabajo. No esperábamos tanto apoyo. Hasta nos ha faltado espacio para poder acoger más iniciativas que hemos tenido que rechazar».

Janire coronará el Gorbea

La fiesta se prolongará hasta el domingo. En la segunda jornada, la propia Janire protagonizará la ascensión de las nueve de la mañana junto al grupo de Montes Solidarios desde el parking de Murua. Todos aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo a través de una donación, bien en la página de Facebook de la iniciativa, o bien en la cuenta abierta para esta causa: 2100-4995-43-2100292037. La programación viene detallada en el cartel que acompaña esta información.