Olentzero y Mari Domingi se mudan al palacio Zulueta a un nuevo baserri

Los personajes estrenan hogar, que se podrá visitar en su interior, y nuevos acompañantes a tamaño real

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:34

Vitoria calienta motores para Navidad. Las luces ya están colocadas, el Belén de La Florida se ha empezado a montar, los turrones han invadido los ... supermercados... y este jueves se ha anunciado la programación navideña del Ayuntamiento. Una de las principales novedades es la nueva ubicación de Oletzero y Mari Domingi, que este año trasladan su casa al palacio Zulueta. Estrenarán un nuevo entorno completo con un baserri al que se podrá acceder, animales, galtzagorris a tamaño real y animación.

