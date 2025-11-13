Olentzero y Mari Domingi se mudan al palacio Zulueta a un nuevo baserri

Vitoria calienta motores para Navidad. Las luces ya están colocadas, el Belén de La Florida se ha empezado a montar, los turrones han invadido los ... supermercados... y este jueves se ha anunciado la programación navideña del Ayuntamiento. Una de las principales novedades es la nueva ubicación de Oletzero y Mari Domingi, que este año trasladan su casa al palacio Zulueta. Estrenarán un nuevo entorno completo con un baserri al que se podrá acceder, animales, galtzagorris a tamaño real y animación.

Ya en el año 2020, durante la pandemia, los queridos personajes estuvieron en esta ubicación del paseo de la Senda que ahora repiten. De esta manera se moverán unos metros de su tradicional hogar en el parque de La Florida, hasta ahora integrados en el Belén Monumental. Esta vez estarán acompañados de nuevos personajes y su hogar será mucho más amplio, en concreto tendrá unas dimensiones de 5 metros de alto por 8 de ancho. Los visitantes podrán recorrer el baserri en el que estarán ubicados junto a ovejas, burros, gallinas, una carbonera y galtzagorris alrededor de una hogera.

El carbonero y la herbolera recibirán las cartas de los niños en su cocina y los días 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre de 18.00 horas a 20.00 horas habrá animación de galtzagorris de carne y hueso. 'Horra! El bosque de Olentzero eta Mari Domingi' ha sido el nombre elegido para este nuevo y mágico espacio.

«El objetivo de este nuevo txoko navideño es dotar a Olentzero y Mari Domingi de un nuevo entorno llamativo, realista y mágico, es decir, un espacio propio y que llame la atención», ha explicado la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera. De hecho, la intención es que se forme un recorrido, es decir, «que quienes visiten al Belén de la Florida se desplacen unos pocos metros hasta el jardín del palacio Zulueta donde podrán disfrutar de este espacio dedicado a la mitología vasca«, ha añadido la concejala.

Cabalgatas

El 24 de diciembre volverá a ser una de las jornadas más especiales con el desfile de Olentzero y Mari Domingi a partir de las 18.00 horas desde Iparralde; habrá cuatro carrozas y más de que 400 participantes y contará con la participación de los muñecos mitológicos de la Asociación Indarra y el grupo de teatro Cal y Canto (Burgos) con su espectáculo itinerante 'Haizearen lorategia –The wind garden' adaptado al universo mitológico vasco. El recorrido finalizará a las 19.00 en la plaza de la Virgen Blanca, desde donde saludarán a todos los presentes. Pero la jornada comenzará mucho más temprano, desde las 10.00 horas se celebrará la recepción oficial en el Ayuntamiento, hasta las 15.00 horas.

Los Reyes Magos, por su parte, volverán a visitar la capital alavesa el 5 de enero. Llegarán a la estación de tren a las 11.00 horas, saludarán desde la plaza de España y recibirán a los más pequeños en el palacio de Villa Suso. A las 19.00 arrancará la cabalgata desde la plaza Bilbao, y como ya es habitual en el último tramo del recorrido se reducirá el volumen para que las personas con algún tipo de discapacidad auditiva o dentro del espectro autista también puedan disfutrar del evento.

La Cabalgata contará con 7 carrozas en total: las 3 primeras de fantasía, las de los Reyes Magos y una última desde la que se lanzarán caramelos. Las estructuras estarán arropadas por varios grupos de teatro: Sbandieratori de Fossano (Italia), Bambolea 'Ardentia' (Madrid), Todozancos 'Cercles' (Cataluña), Stelzen Art 'Enchanted garden' (Alemania) y Bazucada Batá (Iruñea).

Música y espectáculos

A esta oferta navideña se suma la animación musical de calle que llenará de villancicos Vitoria durante las fiestas. Serán un total de 40 actuaciones musicales (vocales e instrumentales) que acercarán una amplia selección del repertorio navideño, con las tradicionales y conocidas melodías que forman parte de nuestra cultura a la ciudadanía. La Federación Alavesa de Coros realizará, entre el 22 de diciembre y el 2 de enero, un total de 24 conciertos en diferentes plazas y calles peatonales.

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, por su parte, realizará una kalejira especial el 31 de diciembre a las 17h para despedir el año con los txikis. Completan la programación cultural navideña los espectáculos infantiles de Mendizorrotza que serán 3: 'Peter Pan, un musical muy especial' (26 de diciembre, 18.30h), 'Txiki Rock' (27 de diciembre, 18.30h), y 'Gora musika!' (29 de diciembre, 18.30h). Así como, el programa Butaka Txikia que lleva 8 espectáculos infantiles en 12 sesiones a los diferentes barrios de la ciudad del 26 de diciembre al 4 de enero.