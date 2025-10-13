El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Piso de convivencia de la asociación Down Araba. Igor Aizpuru

La oficina para la emancipación de personas con discapacidad de Álava ya está operativa

El centro para facilitar la vida independiente gestionado por Down Araba y Eginaren Eginez abrió sus puertas el pasado 18 de septiembre

B. Mallo

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:14

La nueva oficina de vida independiente (OVI) de Álava destinada a facilitar la emancipación de personas con discapacidad física o intelectual, trastorno del espectro autista ... o problemas de salud mental abrió sus puertas el pasado 18 de septiembre en el barrio de Salburua. Se trata de un recurso impulsado por la Diputación y gestionado mediante un convenio por las asociaciones Eginaren Eginez y Down Araba-Isabel Orbe para potenciar la independencia de jóvenes de estos colectivos. Para ello, les ofrecerá asesoramiento y acompañamiento en la puesta en marcha y consolidación de proyectos de vida desde la autodeterminación en la toma de decisiones a la gestión autónoma de recursos.

