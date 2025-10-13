La oficina para la emancipación de personas con discapacidad de Álava ya está operativa

La nueva oficina de vida independiente (OVI) de Álava destinada a facilitar la emancipación de personas con discapacidad física o intelectual, trastorno del espectro autista ... o problemas de salud mental abrió sus puertas el pasado 18 de septiembre en el barrio de Salburua. Se trata de un recurso impulsado por la Diputación y gestionado mediante un convenio por las asociaciones Eginaren Eginez y Down Araba-Isabel Orbe para potenciar la independencia de jóvenes de estos colectivos. Para ello, les ofrecerá asesoramiento y acompañamiento en la puesta en marcha y consolidación de proyectos de vida desde la autodeterminación en la toma de decisiones a la gestión autónoma de recursos.

Estas dos entidades, que ya contaban con sus programas de apoyo particulares, se han unido en este proyecto para gestionar la oficina ubicada en el número 8 de la calle Bruselas (oficina 9) bajo la denominación Geuk erabakiz, Asociación Alavesa para la Vida Independiente, aunque es el Instituto Foral de Bienestar Social el responsable de derivar a las personas usuarias al nuevo recurso.

Desde este espacio se dará asesoramiento sobre la búsqueda de viviendas accesibles además de sobre la contratación de asistentes personales, el profesional que les dará cobertura y que permitirá cubrir aquellas necesidades donde no llega quien sufre una discapacidad. Una oficina en la que se les va a ayudar a diseñar su propio plan de vida emancipada y a facilitarles los instrumentos necesarios para que puedan llevarlo a cabo.

La puesta en marcha de este nuevo servicio fue anunciada por la Diputación en octubre de 2023, pero su apertura se ha ido retrasando hasta el pasado mes de septiembre por culpa de la falta de presupuestos en el anterior ejercicio. Así, aunque el local estaba ya equipado y el personal de atención seleccionado, no había una partida económica para emprender las contrataciones necesarias. Una vez solventado este inconveniente, en mayo el Ejecutivo foral firmó el convenio con Geuk erabakiz para poner ya en funcionamiento la oficina.

También para familiares

La OVI está pensada para ofrecer su asesoramiento a personas en riesgo o situación de dependencia. A cada una de ellas, se les facilitará información precisa y orientación personalizada (a la carta) sobre los recursos más adecuados a su caso, los apoyos que necesite y sus derechos

Pero en sus funciones entran también las reuniones o entrevistas con familiares, profesionales, entidades sociales o cualquiera que tenga interés en conocer el modelo de vida independiente y ofrecer su apoyo.

Para abarcar a todos estos colectivos, en la oficina ofrecen formación para quienes quieran trabajar como asistentes personales. Asimimiso está prevista la creación de un espacio de capacitación y empoderamiento para grupos de apoyo, actividades comunitarias y encuentros entre personas usuarias. Y también incluyen su agenda ofrecer una orientación técnica a entidades y profesionales que trabajen con persoas de todoes estos colectivos sobre el modelo de vida independiente.