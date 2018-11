«Es una odisea encontrar profesionales válidos para trabajar en hostelería» Antón lleva siete meses y medio al frente del Ikea, donde apuesta por una cocina «de fusión con toques japoneses o peruanos». / Igor Martín Juan Antón, hijo de Gonzalo Antón, asume que no es un emprendedor «al uso pero llevo un negocio y sé que el sector pasa por momentos duros» JUAN CARLOS BERDONCES Sábado, 3 noviembre 2018, 00:25

El cambio de manos del histórico restaurante Ikea, que llegó a ostentar una estrella Michelin, ha permitido tomar la alternativa a Juan Antón, a quien la hostelería de calidad le fluye por las venas. Tiene 30 años y es el benjamín de Gonzalo Antón, propietario del Zaldiaran, la persona que convirtió a Vitoria y al establecimiento de la Avenida de Gasteiz con sus certámenes de cocina de autor en el epicentro de lo que luego fue la nueva cocina vasca y en el origen del 'boom' de la alta gastronomía española. Tal ascendente no amilana al joven Antón, que ve al Ikea de nuevo con estrella y ya se ha puesto a trabajar en ello.

- Ikea es ahora cocina fusión, con toques japoneses, peruanos. ¿Qué le dicen los clientes?

- Salen encantados. Somos gente joven, con ganas. Yo me he formado en el Zaldiaran pero también he aprendido en Madrid con Dani García o con Ricardo Sanz en Kabuki -ambos cocineros con estrella- y aquí en Euskadi con Víctor Arguinzóniz, en Etxebarri. Y nuestros cocineros vienen del Basque Culinary Center o de trabajar en El Celler de Can Roca o en el Punto MX, un gran mexicano de Madrid. El equipo está preparado y tiene potencial.

- ¿En su caso supone el inicio de una aventura profesional que puede acabar con el relevo generacional en la familia Antón?

- Puede ser, para eso hemos entrado ya definitivamente. Son cinco años trabajando de camarero, en cocina, ahora más en sala... Mi padre confía en mí y yo tengo unas ganas tremendas. Sé que él siempre va a estar detrás aconsejando y me parece bien. Pero tengo que dar el paso.

- ¿Pesa el apellido?

- Sí, para lo bueno y para lo malo. Gracias a Dios me hablan de muchas cosas buenas de mi padre, pero a veces sale alguien a tocar las narices. Aunque yo me quedo con lo bueno.

- ¿En qué le gustaría parecerse?

- En la disciplina, la puntualidad, la palabra de cumplidor que tiene. A mi también me gusta el orden, la seriedad...

- ¿Y en qué quiere diferenciarse?

- Aunque esté mal decirlo, quizá en tener un trato con la gente no tan frío. Yo por ahora me veo más cercano. El aita mete mucha caña también, que será lo que seguramente tenga yo que hacer en un futuro cercano.

Estrella Michelin, ¿en 2019?

- La hostelería es un trabajo duro. Con 30 años, ¿se ve otros tantos en este sector?

- Es un mundo que me gusta. Desde pequeño lo he vivido, aunque cuando estaba estudiando -primero en Corazonistas y después en Barcelona, cursando mecánica de motos de competición- no pensaba en dedicarme a ello. Eso de trabajar fines de semana y festivos, meter horas, no me convencía. Pero vas madurando, y ahora estoy convencido. Y de momento en el Ikea son todo satisfacciones.

- ¿Es un objetivo conseguir otra vez la estrella Michelin para el restaurante?

- Tiene que serlo, claro que es un sueño y un reto, quizá para 2019... Estamos haciendo bien las cosas y es el camino para poder aspirar a esa estrella Michelin.

- ¿Es Vitoria una buena plaza para poner en marcha un negocio hostelero? Aunque usted no sea tampoco un emprendedor al uso, tiene detrás un respaldo del que otros muchos carecen.

- Vale que no sea el prototipo de emprendedor pero llevo un negocio y sé de lo que hablo. La hostelería pasa por momentos duros. La gente ya no sale a potear como antes, algo que sí se mantiene en ciudades cercanas. Y si le hablo de restaurantes, comer bien es salud y es cultura, pero en Vitoria todavía cuesta creérselo y pagar por ello. Establecimientos como el nuestro, con un cubierto incluso más caro, tendrían mucho más éxito en Bilbao por ejemplo.

- ¿Detecta falta de alegría? ¿Quizá todavía se acuse la crisis?

- La situación va a mejor, sin duda, pero que no está costando recuperarnos a la hostelería está claro. Hacemos grandes esfuerzos por cuidar todo al detalle, los manteles, la cubertería, las copas, el emplatado... Y la recompensa no siempre llega.

- El sector detectó en verano un problema hasta ahora poco visible: la falta de gente dispuesta a trabajar de camareros y cocineros. ¿Qué ha podido pasar?

- Es un problemón que todavía tenemos, es una odisea encontrar a profesionales válidos que quieran trabajar en hostelería. No ponen el cariño suficiente, a la hora de tener un trato cercano con la gente parece que les cuesta, falta implicación.

- ¿Y eso no habría que trabajar en las escuelas de hostelería?

- Ya hablamos con Gamarra o Mendizorroza o el Basque Culinary Center y ellos mismos nos reconocen, desgraciadamente, que no hay mucha gente dispuesta a trabajar una vez acabada la formación. Y creo que hay muchas oportunidades.