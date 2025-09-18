El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El programa Beñat Etxepare, esencial en la formación de nuevos públicos. Igor Martín

Ocho obras en el Beñat Etxepare para acercar el teatro a los escolares vitorianos

Las propuestas destinadas a centros educativos de Infantil, Primaria y ESO se podrán ver entre noviembre y mayo

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:47

Es un programa de referencia en Euskadi y en el resto de España por su acercamiento de las artes escénicas a nuevos públicos. Este año, el proyecto Beñat Etxepare de Vitoria inicia su 32ª edición (curso 2025-2026) bajo el lema 'La cultura como derecho: vivirla desde la escuela', lo que confirma que se trata de una cita de referencia en la ciudad, en palabras de Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación, que ha participado en una rueda de prensa junto a Marta Monfort, responsable de la red municipal de Teatros; Irene Intxausti, responsable de Paraíso Púlsar; y Ainhoa Uribarri, responsable de comunicación (Dantzaz). El programa está abierto a todos los centros educativos de la ciudad y el año pasado acudieron más de 13.500 escolares a esta experiencia pedagógica y teatral. Paraíso Púlsar releva a Teatro Paraíso en la programación de estas funciones que van mucho más allá de la mera exhibición y para buena parte del alumnado es una de las excursiones predilecta del curso.

'La cultura como derecho: vivirla desde la escuela' es el lema en esta ocasión. Habrá ocho propuestas pensado pensadas para diferentes etapas de Infantil, Primaria y ESO, en una apuesta por la diversidad de lenguajes escénicos y el puslo contemporáneo. Estos montajes son 'RedNUDES', de Pikor Teatro (4 y 5 de noviembre en el Teatro Beñat Etxepare); 'Nunavut', de Myriam Pérez Cazabon (18, 19 y 20 de noviembre, Teatro Federico García Lorca), 'Baseri', de Proyecto Larrua (2 y 3 de diciembre, Beñat Etxepare); 'Leihoak', de Teatro Paraíso (9, 10, 11 de diciembre), 'MOKO', de Gorakada (3, 4 de febrero, Beñat Etxepare), 'Ogiak hizteak baleki', de Mamiak Kolektiboa (24, 25 y 26 de febrero, Beñat Etxepare), 'Kontukantari', de Laenananaranja (10,11 de marzo, Beñat Etxepare), 'Xokolat', de Teatro Paraíso (12, 13, 14 de mayo, Beñat Etxepare). Cada función va acompañada de una serie de planteamientos pedagógicos que facilita su trabajo en el aula. «El objetivo es que una persona en todo su recorrido escolar pueda tener acceso a diferentes lenguajes escénicos. Que por ejemplo vea títere, luego danza, y al siguiente año otro modo de expresión», destacaron.

De hecho, alrededor de la función 'Baserri', de la destacada compañía de danza vitoriana Proyecto Larrua, se realizarán tres sesiones formativas en diferentes colegios (Samaniego, Divino Maestro y Aranbizkarra). La cultura local, la mirada feminista o la memoria histórica son algunos de los temas que subyacen en estas piezas. Una de las novedades del programa es que el sábado previo a que los jóvenes acudan al teatro, las familias puedan conocer lo que vivirán con un encuentro en el Gasteiz Antzokia (Izaskun Arrue Kulturgunea) de la mano de Ane Arrugaeta. El cierre del programa se produce con una entrega de Premios al espectador, que invita a los más pequeños a reflexionar sobre el teatro y las emociones que despiertan.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Solo el 2,3% de los hogares de Vitoria logra el descuento por abrir el contenedor de basura orgánica
  2. 2 Tendón de Aquiles es el mejor pintxo de Álava
  3. 3

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  4. 4

    Una fundación católica asume la gestión del colegio Inmaculada Concepción de Abetxuko
  5. 5

    Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron
  6. 6 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  7. 7 5.387 dueños de viviendas vacías en Vitoria han pagado 134 euros más de IBI este año
  8. 8 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  9. 9

    Fulminan el 'late night' de Jimmy Kimmel tras dos décadas en antena y Trump lo celebra
  10. 10

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ocho obras en el Beñat Etxepare para acercar el teatro a los escolares vitorianos

Ocho obras en el Beñat Etxepare para acercar el teatro a los escolares vitorianos