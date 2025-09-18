Ocho obras en el Beñat Etxepare para acercar el teatro a los escolares vitorianos

Ramón Albertus Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:47 | Actualizado 13:09h. Comenta Compartir

Es un programa de referencia en Euskadi y en el resto de España por su acercamiento de las artes escénicas a nuevos públicos. Este año, el proyecto Beñat Etxepare de Vitoria inicia su 32ª edición (curso 2025-2026) bajo el lema 'La cultura como derecho: vivirla desde la escuela', lo que confirma que se trata de una cita de referencia en la ciudad, en palabras de Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación, que ha participado en una rueda de prensa junto a Marta Monfort, responsable de la red municipal de Teatros; Irene Intxausti, responsable de Paraíso Púlsar; y Ainhoa Uribarri, responsable de comunicación (Dantzaz). El programa está abierto a todos los centros educativos de la ciudad y el año pasado acudieron más de 13.500 escolares a esta experiencia pedagógica y teatral. Paraíso Púlsar releva a Teatro Paraíso en la programación de estas funciones que van mucho más allá de la mera exhibición y para buena parte del alumnado es una de las excursiones predilecta del curso.

'La cultura como derecho: vivirla desde la escuela' es el lema en esta ocasión. Habrá ocho propuestas pensado pensadas para diferentes etapas de Infantil, Primaria y ESO, en una apuesta por la diversidad de lenguajes escénicos y el puslo contemporáneo. Estos montajes son 'RedNUDES', de Pikor Teatro (4 y 5 de noviembre en el Teatro Beñat Etxepare); 'Nunavut', de Myriam Pérez Cazabon (18, 19 y 20 de noviembre, Teatro Federico García Lorca), 'Baseri', de Proyecto Larrua (2 y 3 de diciembre, Beñat Etxepare); 'Leihoak', de Teatro Paraíso (9, 10, 11 de diciembre), 'MOKO', de Gorakada (3, 4 de febrero, Beñat Etxepare), 'Ogiak hizteak baleki', de Mamiak Kolektiboa (24, 25 y 26 de febrero, Beñat Etxepare), 'Kontukantari', de Laenananaranja (10,11 de marzo, Beñat Etxepare), 'Xokolat', de Teatro Paraíso (12, 13, 14 de mayo, Beñat Etxepare). Cada función va acompañada de una serie de planteamientos pedagógicos que facilita su trabajo en el aula. «El objetivo es que una persona en todo su recorrido escolar pueda tener acceso a diferentes lenguajes escénicos. Que por ejemplo vea títere, luego danza, y al siguiente año otro modo de expresión», destacaron.

De hecho, alrededor de la función 'Baserri', de la destacada compañía de danza vitoriana Proyecto Larrua, se realizarán tres sesiones formativas en diferentes colegios (Samaniego, Divino Maestro y Aranbizkarra). La cultura local, la mirada feminista o la memoria histórica son algunos de los temas que subyacen en estas piezas. Una de las novedades del programa es que el sábado previo a que los jóvenes acudan al teatro, las familias puedan conocer lo que vivirán con un encuentro en el Gasteiz Antzokia (Izaskun Arrue Kulturgunea) de la mano de Ane Arrugaeta. El cierre del programa se produce con una entrega de Premios al espectador, que invita a los más pequeños a reflexionar sobre el teatro y las emociones que despiertan.