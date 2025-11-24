El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Enrique Fernández de Romarategui, en su estudio en la calle Manuel Iradier.

Enrique Fernández de Romarategui, en su estudio en la calle Manuel Iradier. Igor Aizpur

Las obras de Romarategui salen a la luz tras más de 30 años

Después de años de creación silenciosa, el alavés busca abrirse un hueco en el circuito artístico. «Sé que es un mundo complicado», dice desde su estudio en Manuel Iradier. Prepara una exposición en la Fundación San Prudencio

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:10

Cuando anunció en la empresa donde trabajaba como delineante que pensaba dejarlo todo para dedicarse por completo a su estudio de arte, hubo quien respondió ... que llevaba unas semanas haciendo acuarela en sus ratos libres, casi en tono de guiño. Y cuando hace unos meses enseñó a sus hermanos –él es el séptimo de diez– un local céntrico atiborrado de obras con su firma, la sorpresa fue generalizada. El gesto de asombro se repite entre quienes llaman al timbre y curiosean entre sus fondos.

