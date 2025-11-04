Estos son los nuevos vuelos para viajar desde el aeropuerto de Vitoria en las vacaciones de 2026 Foronda programa varios enlaces especiales a Europa y África

Saioa Echeazarra Martes, 4 de noviembre 2025, 10:53

La programación de vuelos en el aeropuerto de Vitoria para las vacaciones de 2026 va tomando forma. Foronda cuenta ya con distintos enlaces especiales organizados a varios destinos de Europa y África. La operativa de vuelos chárter acaba de ampliarse con una conexión directa desde la pista alavesa a la capital de Hungría, Budapest, el 2 de abril con regreso el 6. En esas fechas partirá otro avión con destino a Liubiana, Eslovenia, con salida el 1 de abril y regreso el 5 de abril.

Se trata de paquetes vacacionales que se pueden contratar en agencias de viaje e incorporan vuelos, alojamiento, itinerarios guiados, excursiones y todos los servicios organizados para los viajeros. Mientras, de cara al puente de San Prudencio, el aeropuerto vitoriano suma a su cartel nuevas operativas chárter a Egipto, en concreto con salidas los días 4 y 26 de abril.

Chárter Egipto: 24 de noviembre y 4 y 26 de abril.

Marrakech: 24 de octubre y 20 de febrero.

Estambul: 4 de diciembre.

Bratislava: 5 de diciembre.

Viena: 5 de diciembre.

Verona: 5 de diciembre.

Venecia: 5 de diciembre.

Ljubljana: 1 de abril.

Budapest: 2 de abril.

Para finales de año Foronda también tiene programado un variado abanico de enlaces especiales, coincidiendo con el puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. Habrá un enlace a Estambul en la jornada del 4; y otros a Bratislava –capital de Eslovaquia– y a Viena que saldrán el 5. Se suman Verona (la ciudad de Romeo y Julieta) y Venecia, en Italia, con salida también en la jornada del 5. Antes, está previsto otro enlace a Egipto el 24 de noviembre.

Nuevos vuelos a Madrid y Barcelona

Son propuestas que redondearán un cartel de rutas regulares en el que se estrenan los enlaces a Madrid y Barcelona, que partirán el próximo 6 de noviembre. Estos nuevos vuelos que incorpora el aeropuerto de Vitoria se operarán cuatro veces por semana cada uno, los lunes, jueves, viernes y domingos. La 'low cost' fundada por los creadores de Vueling resultó la adjudicataria por 5,3 millones de euros del concurso público impulsado por el ente interinstitucional VIA para unir Foronda con las dos grandes urbes españolas. Desplegarán una oferta de 100.000 asientos al año en Vitoria con la previsión de cubrir «al menos el 80%».

El cartel de vuelos regulares Alicante. Lunes, viernes y sábados. Con Ryanair.

Sevilla. Lunes, viernes y domingos. Con Ryanair.

Charleroi. Viernes, domingos y algún sábado. Con Ryanair.

Bérgamo. Lunes, viernes y algún jueves. Con Ryanair.

Madrid. Lunes, jueves, viernes, domingos y algún miércoles. Con Volotea.

Barcelona. Lunes, jueves, viernes, domingos y algún miércoles. Con Volotea.

La programación de rutas fijas se completa con otras cuatro de Ryanair. En esta temporada invernal, que va hasta finales de marzo, se mantienen Alicante (lunes, viernes y sábados), Sevilla (lunes, viernes y domingos), Milán (viernes y domingos) y Charleroi (viernes y domingos). En algunos días de la semana sueltos habrá también frecuencias adicionales.