Los nuevos vitorianos se abren camino La mayoría del 28% de jóvenes extranjeros de la capital alavesa procede de América del Sur seguido del Magreb. Son un 6% más que hace una década

Algunos como Kemo llegaron en patera a España y otros lo hicieron en avión, como Cielo. Pablo Samir hablaba castellano porque venía de Ecuador y Makan no tenía ni idea de un idioma que jamás había escuchado en su Mali natal. Adélaïde realiza su doctorado en el CIC EnergiGUNE y Mohammed, 'Moha', se gana su sueldo como electricista. Los seis tienen en común que forman parte del colectivo de jóvenes de origen extranjero que según los datos el último Observatorio de la Realidad Joven de Vitoria-Gasteiz alcanza el 28% de la población de entre 12 y 35 años. La capital alavesa afronta el reto de integrar a esas 18.187 personas, una tarea que no siempre es sencilla pero que es esencial. Porque los jóvenes migrantes son un 6% más que hace una década y la tendencia es que vaya a más.

«Teniendo en cuenta que uno de los problemas de Euskadi es el relevo generacional inevitablemente vamos a necesitar personas para trabajar y es de esperar que el flujo migratorio siga creciendo», apunta Unai Martín, profesor titular en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). En sectores como el cuidado de mayores, la hostelería, el comercio, el transporte o los servicios en general representan una parte muy importante y son fundamentales para mantener nuestra economía.

«La población joven será cada vez más multicultural», pronostica este experto, bastante crítico con cómo se está facilitando la integración no solo en Vitoria sino en el conjunto de Euskadi. «Socialmente lo estamos haciendo fatal. Es un fracaso ver la inmigración de jóvenes como un problema y que se convierta en un arma política muy peligrosa. Lamentablemente es lo que está ocurriendo», censura.

El último Observatorio publicado por el Ayuntamiento refleja que la población joven de origen extranjero (también se incluyen en este colectivo aquellos que han obtenido la nacionalidad o permiso de residencia) proviene principalmente de América del Sur seguida muy de lejos por los países del Magreb. «Es algo que va en contra del imaginario colectivo. Existe esa idea de que el inmigrante viene en patera y la mayoría lo hace en avión, desde América del Sur, que en concreto suponen más del doble que los jóvenes del Magreb», analiza Martín.

Julia Shershneva, directora del Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi), aporta algunos detalles que ayudan a dibujar una fotografía de ese 28% que engloba realidades muy diferentes. «En el caso de Latinoamérica cerca del 70% son mujeres que vienen a trabajar y con la intención de traerse luego a sus hijos para hacer una reagrupación familiar», sostiene. Colombia, Venezuela, Paraguay, Perú, Ecuador o Nicaragua son algunos de los orígenes más habituales. En el caso de la inmigración africana «la media de edad desciende y es un perfil más masculino que femenino». Además el porcentaje en su conjunto es en este caso más elevado que en Bizkaia o en Gipuzkoa ya que en Álava suelen tener contactos o una red familiar o de amistades que facilita su inserción.

Shershneva reclama un enfoque «más holístico» para la integración de estos jóvenes que conviven con nosotros. Es decir, que la sociedad también ponga de su parte para facilitar la participación de este colectivo en los ámbitos social, educativo, residencial o de relaciones sociales y así «normalizar» la diversidad. El problema es que «cuando hay colectivos que se sienten rechazados a nivel escolar, laboral o en el vecindario pueden acabar formando parte de grupos problemáticos», alerta esta doctora en Sociología. «Es una forma de resistencia ante las desigualdades», añade antes de advertir que «la discriminación no consigue que la gente se vaya, sino que produce frustración».

En este sentido, la educación siempre se ha reivindicado como un arma de inserción de lo más poderosa. «El alto porcentaje de alumnos migrantes, pese a ser complejo, es una oportunidad. El centro educativo se convierte en ese espacio donde se fragua una ciudadanía que valora la diversidad como fuente de riqueza y promueve una convivencia positiva», defiende Cristina Pena, directora general de Egibide, uno de los centros con mayor diversidad de la capital alavesa. La educación puede funcionar en cierto sentido, pero la realidad también es que en la última prueba PISA –la referencia internacional para conocer los resultados escolares– los alumnos de origen extranjero radicados en Euskadi obtuvieron la puntuación más baja de toda España en todas las competencias.

Las instituciones públicas, por su parte, cuentan con diferentes programas para facilitar la integración. Gobierno vasco gestiona un proyecto para atender a los jóvenes que llegan sin ningún tipo de red (Harrera) y otro para casos más avanzados y promover el tránsito exitoso a la vida adulta (Trapezistak). El Ayuntamiento de Vitoria tiene proyectos relacionados con la convivencia, antirrumores y un programa de subvenciones para proyectos multiculturales. En el caso de la Diputación se limita a la atención de menores no acompañados.

Adélaïde Clavelin Francia. 26 años «Aprendí castellano oyendo podcasts, ahora estoy con el euskera»

Ampliar Adélaïde vive en un piso junto al parque de Molinuevo con su novio escocés. Jesús Andrade.

Tras estudiar la carrera de Ingeniería Química en Francia, realizar su Erasmus en Lisboa y un máster, Adélaïde descubrió que «me encantaba la vida internacional y conocer mundo». Optó por realizar un doctorado y a través de una convocatoria de becas europeas aterrizó en el año 2022 en el CIC EnergiGUNE. «Nunca había venido al País Vasco ni sabía nada de Vitoria, pero sí conocía el CIC por el tema de las baterías», cuenta. Precisamente desde hace tres años realiza su doctorado en la capital alavesa sobre desarrollo de materiales para baterías de sodio. En junio defenderá su tesis.

«Me gusta mucho la ciudad y el País Vasco en general», confiesa esta joven de 26 años, que no descarta quedarse aquí tras finalizar su doctorado. Una de las mayores dificultades que ve, sin embargo, es el tema del euskera aunque ya se ha puesto a ello. «Ahora estoy estudiando euskera 'online' con clases particulares, me gustaría mejorar mi nivel básico», comparte Adélaïde, que cuando llegó no hablaba ni palabra de castellano. «Aprendí escuchando podcasts», confiesa entre risas.

Vitoria le ha encandilado. «Voy de pintxopote y me encanta correr por el Anillo Verde. También me he apuntado a natación en el centro cívico San Andrés y a bailes caribeños en Iparralde. Me encantan los centros cívicos y cómo las personas mayores hacen muchísimas actividades en ellos, ¿eso no hay en Bilbao verdad?», pregunta curiosa. En la actualidad comparte piso con su pareja, originario de Escocia, y la mayoría de su círculo de amistades pertenece al CIC.

Makan Keita Mali. 23 años «Quiero luchar mucho y formarme para mejorar mi vida poco a poco»

Ampliar Makan pasó por un programa de acogida y acompañamiento de Cruz Roja. Jesús Andrade.

Makan llegó hace casi dos años a Vitoria tras pasar por Mauritania, Argelia, Túnez, Italia, Suiza y Francia; un viaje que inició desde su Mali natal, en concreto desde el municipio de Kita. «Estuve una semana durmiendo en la calle hasta que una persona me puso en contacto con CEAR», recuerda. Ahí comenzó un proceso de integración que continúa a día de hoy aunque ahora ya cuenta con la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero) tras ser solicitante de protección internacional, el documento tiene vigencia para cinco años y Makan lo muestra orgulloso, con una amplia sonrisa.

«Quiero luchar mucho de cara al futuro y formarme para mejorar mi vida poco a poco», confiesa. Tiene grandes sueños y metas, pero prefiere no compartirlas en alto e ir paso a paso. De momento estudia y trabaja tras pasar por el programa de Asilo y Migración de Cruz Roja, una iniciativa que ha supuesto un apoyo fundamental para su proceso de integración tanto a nivel formativo como personal.

En paralelo a este programa realizó un curso de fontanería y tras unas prácticas le contrataron en la misma empresa. «Llevo ya ocho meses trabajando como fontanero. En mi país era electricista, pero esto me gusta», comparte. Por las mañanas trabaja y por las tardes estudia diferentes materias como idiomas (castellano, euskera e inglés), matemáticas o ciencias sociales. «Tengo claro que lo más importante es aprender el idioma para poder tener un empleo», añade Makan, que tiene un hermano en Vitoria y el resto de la familia en Mali.

Mohammed El Hattaouy Marruecos. 28 años «Hay personas que no me han querido alquilar piso por ser marroquí»

Ampliar Mohammed trabaja como electricista en una empresa de Vitoria. Jesús Andrade.

Mohammed, 'Moha', lleva más de una década en Vitoria. Llegó siendo menor de edad y formó parte del colectivo de 'menas'. Pasó por el centro Bideberria después de fugarse de otro centro de menores en Cádiz del que prefiere no recordar mucho. Su historia es la de muchos jóvenes marroquíes que tras ser tutelados por la Diputación a los 18 años tienen que buscarse la vida por su cuenta y lejos de su familia.

«Tres educadores sociales que conocía de antes me ayudaron muchísimo con temas de papeleo y otras cuestiones y gracias a ellos estoy hoy aquí», agradece. Si algo tenía claro es que quería trabajar y no depender de ninguna ayuda, por eso se formó en fabricación mecánica con un curso impartido por la Fundación Adsis. Trabajó de ello y cuenta que «me gustaba porque lo necesitaba, pero no me apasionaba». Entonces optó por realizar otro certificado de profesionalidad, esta vez de electricidad. Ahora trabaja como electricista y explica que le gustaría seguir en este sector «porque creo que me permitirá evolucionar profesionalmente».

En lo personal está integrado en Vitoria y sobre todo en el barrio de Adurza. «Me encanta porque es un sitio súper tranquilo y muy agradable». Vivió allí y ahora comparte un piso cerca del barrio. El tema de la vivienda no ha sido sencillo, igual que para muchos jóvenes vitorianos, pero en su caso con algunos problemas extra. «Me he encontrado con gente que no me ha querido alquilar por ser marroquí porque habían tenido problemas antes con alguno de mis compatriotas».

Kemo Camara Senegal. 26 años «Tengo un hijo de cuatro años en Senegal que todavía no conozco»

Ampliar Kemo estudió un curso de mantenimiento mecánico en Egibide-Arriaga. Jesús Andrade.

Kemo llegó en patera a España, en concreto tras un viaje de varios días desde Mauritania a El Hierro. «Había oído que Vitoria era bueno y había oportunidades, por eso vine aquí, pero no conocía a nadie», cuenta este joven senegalés de 26 años. Llegó en el año 2021 en busca de un futuro mejor para él y para su familia y lo hizo dejando atrás a su mujer a punto de dar a luz. «Mi hijo tiene cuatro años y todavía no lo he podido conocer en persona, solo a través de videollamada», comparte en un castellano todavía básico. Y es que cuando llegó no hablaba nada del idioma, lo fue aprendiendo poco a poco y con el apoyo de una trabajadora social que le ayudó con el proceso de integración.

Realizó un curso de mantenimiento mecánico de equipo industrial (un certificado de profesionalidad) en Egibide-Arriaga con intención de empezar a trabajar y tener un sueldo. «Ahora estoy haciendo prácticas de montajes de cableado en una empresa de Vitoria y me gusta el ambiente», comparte. Actualmente cuenta con un permiso de residencia con validez de un año por arraigo socioformativo. A partir de ahí necesita un contrato laboral o un precontrato para no caer en una situación de irregularidad.

«Mi objetivo es tener un trabajo y en un futuro poder traer a mi mujer y a mi hijo que están en Senegal a vivir aquí conmigo», admite ilusionado. Mientras sigue compartiendo piso con cuatro personas y agradece a ese compatriota que conoció en la estación de autobuses nada más llegar que le ofreciera un techo bajo el que quedarse.

Cielo Lila Figueroa Perú. 18 años «Descubrir las bibliotecas públicas fue lo mejor que me pasó el año pasado»

Ampliar Cielo vive con su madre en Vitoria y tiene cinco tías y varios primos en la ciudad. Igor Martín.

Cielo tiene cinco tías en Vitoria que trabajan en el sector de los cuidados y varios primos que estudian o están iniciando su vida independiente. Su madre llegó a la capital alavesa para seguir el mismo camino que sus hermanas y hace dos años se trajo a Cielo en busca de un futuro mejor del que le esperaba en Perú. «Mi madre viene de una pobreza extrema, de pasar hambre, de una sociedad con un machismo desmedido... y ahora está feliz de poderme dar lo que ella no tuvo. Y yo muy agradecida», se abre esta joven de 18 años con una madurez sorprendente.

Cursa segundo de Bachillerato en Egibide- Jesús Obrero y aspira a estudiar Derecho o Relaciones Internacionales en la universidad. Aunque si no es posible también tiene un plan B: un grado medio de comercio internacional. Ahora está plenamente integrada, pero los comienzos no fueron fáciles.

– ¿Has sentido racismo alguna vez?

– Sí, por la calle y en los centros cívicos y sobre todo de gente mayor. Al principio te afecta y piensas: ¿qué hago aquí con esta gente que no me quiere entre ellos? Luego aprendes a sobrellevarlo.

En este camino sus profesores y compañeros han sido fundamentales, ya que en el instituto siempre se ha sentido una más. También le ayudó su red familiar y descubrir una ciudad que cada vez siente más como su hogar. «Una cosa que me encanta son las bibliotecas públicas, descubrirlas fue lo mejor que me pasó el año pasado. Valoro también la seguridad y la educación que tengo aquí y en mi país no».

Pablo Samir Cajamarca Ecuador. 34 años «Euskadi es el mejor sitio para quien quiera ponerse a trabajar»

Ampliar Pablo pasó por Murcia y La Rioja antes de llegar a Durango y después a Vitoria. Igor Martín.

«Siempre digo que el que no trabaja en Euskadi es porque no quiere. Aquí hay muchísimas opciones de formación y es el mejor sitio para quien quiera ponerse a trabajar». Así de tajante se expresa Pablo Samir, que lleva dos décadas en España tras emigrar con su familia desde su Ecuador natal. Llegó a Murcia y después se mudó a La Rioja antes de recalar en el País Vasco, en concreto en Durango. La pandemia le supuso un punto de inflexión y perder su empleo, lo que le empujó a probar suerte en Vitoria, donde ahora trabaja y comparte piso con su hermano.

«En Durango descubrí la formación gratuita que diferencia a Euskadi del resto de comunidades. Hice cursos de todo tipo, relacionados sobre todo con el sector industrial que es lo que me gusta», sostiene este joven de 34 años, que también ha trabajado como repartidor de pizzas y en hostelería. «Siempre he hecho todo lo que estaba en mi mano para formarme y poder tener un empleo», resume. «Mi lema de vida es 'nunca pares de aprender'», añade.

En la actualidad combina un puesto de taller y oficina técnica en la compañía Burulan (perteneciente a Aernnova) y confía en poder continuar en el futuro. «Estoy muy a gusto y creo que tengo posibilidades de quedarme. Si no es así me gustaría probar en otra empresa del grupo y mi objetivo ahora es aprender inglés», cuenta. Confiesa que la capital alavesa le encanta para vivir y que desde que está aquí «no he vivido ningún episodio de racismo ni de discriminación como sí me ocurrió en Murcia».

