Nuevos permisos de Lakua para los parques fotovoltaicos de Amurrio y Oion

. El despliegue de las renovables en Álava sigue sumando nuevos pasos en el frente administrativo. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado ... esta semanas nuevos permisos para las plantas solares de 'Igebelar Solar', en Amurrio, 'Muga' y 'Val', estas dos últimas ubicadas en Oion.

Se tratan de huertos de pequeña potencia -apenas un megavatio en el caso de 'Muga', otro en 'Muga' y 3,6 en 'Igebelar Solar'- pero que aun así supondrían la instalación de una 10.000 placas fotovoltaicas más en Álava si prosperan. El Departamento de Industria ha concedido a estas dos centrales la autorización administrativa previa y a 'Muga' también se le ha otorgado la autorización administrativa de construcción. Son, en cualquier caso, permisos muy embrionarios, lejos de dar luz verde a la instalación definitiva de los proyectos.

En el caso de la planta de Amurrio, sólo el Ayuntamiento de Ayala -el parque también ocupa terrenos de este municipio- ha manifestado su oposición por «incompatibilidad urbanística». Telefónica y Amurrio, también consultadas por el Gobierno vasco, no se opusieron al proyecto.

En Rioja Alavesa, las centrales de Oion sólo se han visto modificados por los peros de URA, que los promotores del equipamiento 'green' aceptaron.

Más alegaciones contra Solaria

En paralelo a este despliegue ayer terminó el plazo para presentar alegaciones contra tres parques fotovoltaicos de Solaria ligados a la línea de alta tensión entre Álava y Bizkaia. Tras el rechazo frontal de las diputaciones de ambos territorios a un primer proyecto, la empresa de renovables lanzó un segundo borrador con un tendido más largo y caro para reducir el impacto medioambiental.

Sin embargo, esta nueva versión tampoco ha convencido a colectivos vecinales y entidades como la UAGA o el Ayuntamiento de Ribera Baja que finalmente han presentado nuevos escritos en contra de la iniciativa de Solaria.