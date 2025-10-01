Así son los nuevos autobuses urbanos eléctricos de Vitoria En las próximas semanas empezarán a circular dos autocares recién recibidos, a los que se sumarán otros tres en noviembre

El servicio de transporte urbano de Vitoria cuenta desde este miércoles con dos nuevos autobuses eléctricos. Se trata de unidades del modelo Irizar IE Tram, de doce metros de longitud, que empezarán a circular por las calles de la ciudad en las próximas semanas. Estos vehículos son los dos primeros de un lote de cinco, que ha supuesto una inversión de 4 millones de euros. Los tres restantes, articulados y de 18 metros, llegarán entre octubre y noviembre.

Los nuevos autobuses disponen de varias mejoras respecto a los entregados hace un año, como la inclusión de la característica elipse en el techo —similar a la de los vehículos del BEI— y la instalación de portamaletas para mejorar la comodidad de las personas usuarias.

La presidenta de Tuvisa, Izaskun Reyes, ha destacado durante la presentación que «cada nuevo vehículo que incorporamos a la flota es una apuesta decidida por el futuro de la ciudad. Estos autobuses no solo reducen emisiones, sino que también mejoran la experiencia de viaje y refuerzan la imagen de Vitoria-Gasteiz como referente en movilidad urbana sostenible».

Los dos nuevos autobuses comenzarán a prestar servicio a lo largo de las próximas semanas, una vez se complete la instalación de maquinaria auxiliar -como las validadoras de títulos de transporte- y se realicen las pruebas en la calle necesarias para la recepción definitiva. Al no estar asignados a una línea concreta, podrán operar en cualquiera de las rutas de la red, lo que permitirá una mayor flexibilidad en la gestión del servicio.

La incorporación de estos vehículos supone un nuevo paso en el proceso de renovación de la flota de Tuvisa. Desde la llegada de los primeros autobuses eléctricos en 2021, la sociedad municipal ha ido ampliando progresivamente su parque móvil con unidades más sostenibles, silenciosas y adaptadas a las necesidades actuales de la ciudadanía. En estos momentos, hay 25 vehículos cero emisiones, lo que representa un 26,8% del total de autobuses. Con estos dos nuevos incorporaciones, la antigüedad media de la flota se sitúa en 11,70 años.

Evolución de pasajeros

«Las mejoras en la flota son un factor que incentiva un mayor uso del transporte público. Prueba de ello es el efecto que ha generado el BEI o los buenos datos que viene dando la línea 4 después de haber sido electrificada. Y por lo que indican las cifras, si todo sigue la evolución prevista, este año estemos cerca de alcanzar un nuevo hito: los 20 millones de personas transportadas», ha señalado Izaskun Reyes.

Por lo pronto, Tuvisa cerró el mes de agosto con un total de 12.365.220 personas transportadas desde enero, un 10% más que el mismo periodo de 2024. Actualmente se superan los 14 millones de personas transportadas y, si la evolución de usos replica la tendencia de años anteriores, el saldo final de 2025 se aproximaría a los 20 millones de viajes.