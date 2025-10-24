El nuevo jefe de Carreteras de Álava sólo aguanta seis meses en el cargo

Miguel Ángel Ortiz de Landaluce fue el jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación de Álava durante cuarenta años hasta que se jubiló el ... pasado 21 de febrero. Trabajó con todos los diputados generales desde la Transición, salvo Emilio Guevara, y tras de sí dejó su impronta en cada kilómetro de las vías del territorio, pero también un hueco en la Administración que parece complicado de ocupar. Apenas seis meses después, según ha podido saber este periódico, la Administración foral tiene que buscar otra persona que ocupe esa misma plaza, pues ha vuelto a quedarse vacante como consecuencia de la renuncia de quien había sustituido a Ortiz de Landaluce.

En aquel primer momento se lanzó una oferta interna dentro de la Casa foral, en lo que se denomina una comisión de servicios, y ahora se extiende a cualquier funcionario del grupo A1 (alta responsabilidad de dirección y gestión) en un proceso de libre designación. Al candidato se le requiere estar en posesión de la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o equivalente, y disponer de un permiso de conducción de clase B para automóviles o furgonetas. Debe contar con un perfil lingüístico C2 de euskera. Su sueldo será de 56.923,80 euros y, además de sus horas de trabajo habituales, se les exige 120 horas de disponibilidad extraordinaria.

«En 1987, en el Departamento de Carreteras se trabajaba de lunes a viernes, desde la mañana hasta que se ponía el sol, y todos los sábados hasta las tres de la tarde», explicaba Ortiz de Landaluce en una entrevista publicada en febrero por este diario. Un ritmo maratoniano de vida difícil de mantener para cualquiera.

Las personas candidatas tendrán que presentar su candidatura (título académico, experiencia previa, estudios complementarios, méritos...) y, a partir de ahí, se elevará una relación de como máximo cinco candidatos que acrediten la correspondiente idoneidad y las competencias profesionales «para el desempeño del puesto de trabajo». En todo caso, se podrá declarar desierta la convocatoria por falta de aspirantes adecuados para asumir esta jefatura.

Este no es el único cambio que ha habido en la Diputación en las últimas semanas. La directora de Función Pública, María José Fernández, ha cesado en el cargo para ser sustituida por Koldo Mikel Ruilope, concejal del PSE en Lanciego.