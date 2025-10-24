El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miguel Ángel Ortiz de Landaluce, en el momento de su jubilación. Igor Martín

El nuevo jefe de Carreteras de Álava sólo aguanta seis meses en el cargo

Tras 40 años, Ortiz de Landaluce dejó el puesto en febrero. Su relevo ha renunciado y ahora hay que buscarle un sustituto

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:24

Comenta

Miguel Ángel Ortiz de Landaluce fue el jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación de Álava durante cuarenta años hasta que se jubiló el ... pasado 21 de febrero. Trabajó con todos los diputados generales desde la Transición, salvo Emilio Guevara, y tras de sí dejó su impronta en cada kilómetro de las vías del territorio, pero también un hueco en la Administración que parece complicado de ocupar. Apenas seis meses después, según ha podido saber este periódico, la Administración foral tiene que buscar otra persona que ocupe esa misma plaza, pues ha vuelto a quedarse vacante como consecuencia de la renuncia de quien había sustituido a Ortiz de Landaluce.

