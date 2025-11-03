El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En Ibarguren hay dos facciones de vecinos enfrentadas. Jesús Andrade

La nueva norma foral de concejos de Álava permitirá a los vecinos destituir a sus presidentes

La Diputación pretende implantar una «moción de censura» para evitar que se repitan casos como el de Ibarguren

B. Mallo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:56

El serio problema de convivencia que se vive desde hace tiempo en el concejo alavés de Ibarguren, en el que hay vecinos gravemente enfrentados ... a su presidente por su gestión, podría resolverse en el futuro gracias a la nueva norma foral mediante la que la Diputación pretende implantar una suerte de moción de censura. El ente foral no puede entrar directamente a expulsar a un cargo electo, pero este cambio sí que permitiría a los vecinos «revocar» a un regidor si existe una mayoría cualificada que así lo determina democráticamente, tal y como ha explicado la diputada de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Laura Pérez Borinaga (PNV).

