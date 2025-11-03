La nueva norma foral de concejos de Álava permitirá a los vecinos destituir a sus presidentes

El serio problema de convivencia que se vive desde hace tiempo en el concejo alavés de Ibarguren, en el que hay vecinos gravemente enfrentados ... a su presidente por su gestión, podría resolverse en el futuro gracias a la nueva norma foral mediante la que la Diputación pretende implantar una suerte de moción de censura. El ente foral no puede entrar directamente a expulsar a un cargo electo, pero este cambio sí que permitiría a los vecinos «revocar» a un regidor si existe una mayoría cualificada que así lo determina democráticamente, tal y como ha explicado la diputada de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Laura Pérez Borinaga (PNV).

La nueva norma foral que marque de manera unánime y unificada la gestión de los concejos se encuentra todavía en fase de elaboración. En el Palacio de la Provincia se pretende que se pueda aprobar a lo largo del próximo año. En la misma se incluirá un mecanismo de control sobre los alcaldes pedáneos que permitirá a sus vecinos poner en marcha un proceso para su destitución. Eso sí, esa moción de censura no se podrá presentar de manera unipersonal para que no pueda regirse por rencillas entre dos vecinos, sino que sea una amplia mayoría de los censados la que la ponga en marcha.

La implantación de este mecanismo podría ayudar a resolver conflictos como el que actualmente se vive en Ibarguren, ya que abriría la puerta a la destitución del presidente. Una posibilidad de la que ahora no disfrutan los concejos, en los que los cargos electos tienen asegurado su mandato durante cuatro años a no ser que renuncien a su acta.

El pasado mes de mayo, tras hacerse públicas las desavenencias entre el presidente de la junta de Ibarguren y algunos vecinos, el diputado general, Ramiro González, reconoció la existencia de «un problema muy serio de convivencia» ante el que el organismo foral no tenía «capacidad para intervenir» y marcó que la única vía para la resolución de conflictos en este caso era la judicial.

En ese momento, González destacó que los órganos de gobierno de Ibarguren «cumplen» en lo que se refiere al desempeño de las obligaciones formales con la Diputación y su alcalde pedáneo había resultado elegido democráticamente «con absoluta normalidad año tras año» en las elecciones a concejo. «La Diputación no dispone de instrumentos para intervenir», explicó el máximo responsable foral, que confesó estar «preocupado» por la situación. Ahora, se les ofrecerá a los vecinos una herramienta democrática para poder proceder a la destitución de sus gobernantes.

Disolución de Guinea

Este cambio en la norma foral coincide con las elecciones concejiles que se celebrarán el próximo 23 de noviembre. Precisamente, en Ibarguren se han presentado seis candidatos, tres de cada uno de los bandos enfrentados, y los vecinos tendrán que votar para elegir a tres de ellos. Se trata de unos de los 55 pueblos en los que se han presentado candidaturas, mientras que en los 278 todos sus vecinos se encuentran el posición de poder ser elegidos.

En estos últimos cuatro años, ha desaparecido uno de los concejos alaveses, el de Guinea. Una disolución asumida por sus vecinos ante la ingobernabilidad del mismo por las «disputas y malas relaciones vecinales». Y es que sus ocho integrantes pertenecientes a dos familias quedaban siempre empatados en las votaciones (cuatro a cuatro) y no se podía avanzar en la toma de decisiones. Por el momento, esa disolución sigue vigente y los habitantes de esta localidad, que tienen la posibilidad de volver a solicitar conformarse en concejo, seguirán dependiendo del Ayuntamiento de Valdegovía.