La nueva casa de Olentzero y Mari Domingi ya está casi lista en Vitoria

S. L. P. Martes, 2 de diciembre 2025, 17:56 Comenta Compartir

Olentzero y Mari Domingi se mudan este año y operarios municipales han iniciado ya las 'obras' su nueva casa para esta Navidad en Vitoria, que estará ubicada en la zona ajardinada del palacio Zulueta, en el paseo de la Senda. Esta localización, mucho más amplia, permitirá instalar un baserri al que se podrá acceder, con animales, galtzagorris a tamaño real y animación.

Ya en el año 2020, durante la pandemia, estos queridos personajes estuvieron en esta ubicación que ahora repiten. De esta manera se moverán unos metros de su tradicional hogar en el parque de La Florida, hasta ahora integrados en el Belén Monumental. Esta vez estarán acompañados de nuevos personajes y su hogar será mucho más amplio, en concreto tendrá unas dimensiones de 5 metros de alto por 8 de ancho. Los visitantes podrán recorrer el baserri en el que estarán ubicados junto a ovejas, burros, gallinas, una carbonera y galtzagorris alrededor de una hogera.

El carbonero y la herbolera recibirán las cartas de los niños en su cocina y los días 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre de 18.00 horas a 20.00 horas habrá animación de galtzagorris de carne y hueso. 'Horra! El bosque de Olentzero eta Mari Domingi' ha sido el nombre elegido para este nuevo y mágico espacio.

Temas

Olentzero y Mari Domingi