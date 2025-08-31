Nubes y lluvia para el arranque de septiembre en Álava Las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 10 grados este lunes en Vitoria

Sara López de Pariza Domingo, 31 de agosto 2025, 12:08 Comenta Compartir

Arranca septiembre y parece que el verano se esfuma en Álava, al menos durante unos días. Para este lunes día 1 se esperan nubes, lluvia y temperaturas mínimas frescas. «A ratos estará nublado y podrían producirse algunos chubascos, sobre todo madrugada y por la tarde», pronostica la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 21 grados en Vitoria y 23 en Laguardia. Las mínimas se quedarán en 12, aunque en el caso de Aemet las rebaja hasta los 10 grados. En cualquier caso será una jornada mayoritariamente gris y poco veraniega para dar la bienvenida a septiembre. Llegará después de un domingo también nublado y con probabilidad de chubascos.

El martes las nubes medias y altas serán abundantes de nuevo pero no se esperan lluvias. «El viento soplará del sur inicialmente, algo racheado, y las temperaturas máximas subirán ligeramente», avanza Euskalmet. «A lo largo de las horas centrales el viento pasará a soplar del oeste y por la tarde predominará el viento del norte». El mercurio llegará a los 25 grados mientras que las mínimas volverán a rondar los 10.

El miércoles las temperaturas mínimas subirán hasta casi los 30 grados y es el jueves cuando podrían regresar las precipitaciones, por lo que será una semana de contrastes.