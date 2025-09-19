Novelas a 5 euros, ediciones descatalogadas... la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión vuelve al centro de Vitoria Cientos de títulos a precio de saldo se pueden encontrar en las casetas de la calle Postas hasta el 5 de octubre

Muchas novelas, pero también biografías, guías didácticas, libros infantiles y algunas ediciones descatalogadas y difíciles de conseguir. Eso es lo que se encontrarán los vitorianos que pasen por la plaza de los Celedones de Oro, que acoge la 38ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Vitoria hasta el próximo 5 de octubre. La cita ha sido presentada por la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, y por el coordinador de las Ferias del Libro de Euskadi, Asier Muniategui, quienes han destacado este evento como un imán para lectores, con títulos a precios reducidos, desde un euro en adelante. De hecho, entre esos libros de ocasión el precio ronda el 20% del que tuvieron cuando llegaron a las librerías como novedades.

«Tenemos que decir que la pandemia vino bien a la lectura y subieron siete puntos los índices de lectura porque la gente apreció que obviamente el libro era una buena compañía en ese tiempo», destaca Muniategui acerca de la mejora en los índices de lectura. Euskadi se sitúa como la segunda comunidad que más lee: un 68% de vascos lo hace en su tiempo libre. Tan solo detrás de Madrid (72,1%), que lidera el ránking. En esa afición por las letras, los jóvenes tienen un papel destacado. «Leen, y cada vez más», reivindica Muniategui.

La novela se lleva la palma como género más vendido, pero también existen particularidades en este tipo de ferias. «Hay libros divulgativos que tratan la micología y en temporada de setas muchos buscan este tipo de volúmenes», señala Muniategui. En esta edición participan principalmente librerías del País Vasco, además de algún expositor llegado de Madrid. El horario de apertura de esta feria situada en el centro de la capital vasca es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.