NOFX encabezarán el Gasteiz Calling El iconoclasta cuarteto californiano NOFX, que será cabeza de cartel en el festival punk Gasteiz Calling, el 9 y 10 de noviembre. / EL CORREO Soziedad Alkoholika, The Boys, Dead to Me y Bad Co Project se suman al cartel NATXO ARTUNDO Viernes, 13 julio 2018, 01:23

Por si no fuera bastante un cartel con Suicidal Tendencies, Cockney Rejects, Segis o Agnostic Front, el Gasteiz Calling saca pecho con Soziedad Alkoholika, Bad Co Project, Dead to Me o The Boys y pone de cabeza de cartel al cuarteto californiano NOFX, todo un referente en el hardcore. Por fin, la potente banda integrada por Fat Mike, El Hefe, Melvin y Smelly actuará en el ciclo punk-rock en Vitoria, que este año se volverá a celebrar en el Iradier Arena, los días 9 y 10 de noviembre.

La carrera de NOFX suma ya 35 años de punk rock en primera línea. Con su característico sonido, Mike Burkett y sus compañeros han logrado levantar odio o pasiones, pero nunca dejar a nadie indiferente. Una prueba reciente es el duro comentario en broma sobre el tiroteo en Las Vegas del pasado octubre y que, al final, se ha saldado con disculpas por parte de la banda.

Aunque surgieron en medio del auge del hardcore en la costa Oeste, jamás firmaron con ninguna compañía discográfica. Pese a su independencia, suman trece discos de estudio, dieciséis EPs y diversos sencillos, al margen de los medios tradicionales y con cerca de seis millones de copias vendidas en todo el planeta. Su popularidad se disparó en 1994 a raíz de su quinto álbum, 'Punk in Drublic', que llegó a disco de oro sin promociones en radios ni televisión y con entrevistas sólo en medios independientes.

Los veteranos alaveses Soziedad Alkoholika, actitud punk y sonido 'thrash metal'. / E. C.

Soziedad Alkoholika son una de las bandas alavesas más longevas y exitosas. Después de tres décadas, mantienen su punto agresivo, una actitud punk y crítica que se suma a un estilo donde el 'thrash metal' destila potencia y velocidad, con guiños a la onda hardcore. Han resultado incómodos para la derecha, que ha llegado a prohibir su actuación en Madrid, con el ayuntamiento del PP, hace tres años por «peligro de alteración del orden público».

Otra banda con trayectoria amplia son los Dead to Me, que pertenecen a la tradición musical de la vienen desde la costa Oeste estadounidense y que actúan en la Península por primera vez. No vienen con las manos vacías, ya que tras siete años de silencio discográfico, tienen un nuevo trabajo, que verá la luz próximamente.

The Boys en concierto.

The Boys empezaron allá por el año 1977, cuando participaron en una de las legendarias sesiones con John Pee. Son unos artistas míticos de la escena de punk rock británica, que conservan bien vivo ese sonido primigenio que tantas alegrías y entusiasmo inyecta a los fans. Su grabación más reciente, de 2014, así lo testimonia, pero su fuerte es el directo, como debe ser.

Desde Oxymoron

De las cenizas de los germanos Oxymoron, posiblemente la banda de punk mas importante de los años 90, llega Bad Co Project. Sucker y los suyos aterrizarán en Vitoria para demostrar que el punk no ha muerto y sigue muy presente, tanto como los clasicos de la formación 'madre'. Y Asier Sala, de Arrasate, de las bandas The Potes y Dirty Brothers tocará con ellos

¿Quién dijo que los belgas eran unos sosos? Nations On Fire son la prueba de justo lo contrario. Son toda una avalancha sonora de hardcore como pocas en Europa, que regrasan desde su parón en los años 90. Dos décadas largas después, la tarima del Iradier Arena les servirá de trampolín para una nueva bestialidad punkera, un directo rabioso que lanzará andanadas de energía sobre todos los asistentes al reencuentro. Por supuesto, en el Gasteiz Calling.

Rat-Zinger no se quedan atrás cuando están ante el público. Los herederos de Ararko, que llevan en activo desde 2009, escupen letras violentas, cargadas de críticas a la Iglesia o en contra de la represión policial y el fascismo, por poner unos ejemplos. Estos apóstoles de la destrucción y el caos serán los encargados de dar el escopetazo de salida en esta edición del festival.

Completan el Gasteiz Calling XXL, una banda de skate punk a la que le encanta sonar entre rampas y 'ollies'. De hecho, debutaron allá por 1990 en el skate park de Mungia. Llevaban más de diez años sin editar disco y por fin sacan a la luz un potente trabajo cuya velocidad, ritmos y melodía van a derramarse desde el escenario del ciclo musical.