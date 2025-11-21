Una noche de música techno en La Habana

Ramón Albertus Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:07 Comenta Compartir

Como ocurre con buena parte de los trabajos artísticos, el proyecto nació de una curiosidad difícil de aplacar. De esas veces en las que se conoce de forma casi accidental y acaba convirtiéndose en material cinematográfico. En 'Habana industrial', la capacidad de asombro y el instinto narrativo de la realizadora Ainhoa Ordoñez Yraolagoitia (Vitoria, 1996) la han llevado a explorar un territorio casi inédito: la escena de la música techno en Cuba.

«Estando en Cuba estudiando cine documental, un fin de semana fui con un par de amigos a La Habana en busca de alguna fiesta electrónica. Acabamos en uno de los locales más grandes de la ciudad y lo cierto es que salimos bastante defraudados. El ambiente era artificial, de pose, demasiada gente con el móvil», recuerda acerca del motor de un título que estrena este sábado en el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi). «De camino a casa decidimos tomarnos la cerveza de la derrota. Y en ese trayecto, de repente, descubrimos que el suelo retumbaba. Había un pequeño garito en una esquina. Entramos, y la camarera nos dijo que el ruido venía del sótano. Bajamos y encontramos un espacio diminuto, en penumbra, con apenas cinco personas bailando techno industrial. Ahí pensé: '¿pero qué es esto?' Y decidí que quería adentrarme más».

Ese descubrimiento casual marcó el inicio de una investigación que se prolongó durante meses, en los que la realizadora comenzó a frecuentar fiestas pequeñas y a conocer a la gente que las hacía posibles. «No hubo un casting como tal ni nada parecido», explica. «Me gusta la idea de hacer retratos corales: que, aunque haya personajes concretos, también quede la sensación de que el punto de vista es más colectivo y complejo».

Ampliar Ainhoa Ordoñez, directora del documental. Cedida

Rodaje

En apenas veinte minutos, 'Habana industrial' sumerge al espectador en una noche habanera que rara vez ha aparecido en pantalla. Jóvenes que hablan de música, pero también que debaten con naturalidad sobre capitalismo, comunismo, anarquismo o democracia representativa. «Pasé tres meses en La Habana para este proyecto. El primero me lo dediqué a investigar, o a salir de fiesta, que en este caso era lo mismo. Poco a poco empecé a llevar la cámara para que se acostumbraran». El rodaje en sí duró cuatro semanas. «No teníamos más equipo que una cámara, un par de ópticas, un micro y una grabadora», señala sobre una grabación que realizó ella misma, a veces acompañada por Marieta Colomo en el sonido directo.

- En el documental se ven grupos en fiestas de música electrónica, un género que no asociamos habitualmente a Cuba. ¿Existe allí una escena relevante?

- Me contaron que durante los años 2000 hubo un auge de la música electrónica y de las raves por toda la isla. Había un festival, Rotilla, que empezó a ganar mucha fuerza, pero hacia 2010 el Gobierno prohibió todas aquellas fiestas alegando que había que combatir el consumo de drogas. Desde entonces, creo que la electrónica no ha vuelto a tener un impacto grande en Cuba, aunque cuando estuve en 2018 sí me hablaban de raves clandestinas a las que solo podías acceder si te llegaban las coordenadas. Hoy existen algunas fiestas como Vórtice, que se celebra en una carpa de circo y reúne a bastante público. Pero, por mi experiencia, diría que es un movimiento bastante underground: hay cubanos que han visto el corto y no sabían que existía esta escena en su país.

- De las conversaciones que mantuvisteis y lo que viviste. ¿Cuál dirías que es el principal anhelo de la juventud cubana?

- Me parece una pregunta muy difícil, al final creo que es algo que deberían responder ellos mismos. Lo que puedo decir de mi parte es que me han preguntado varias veces si yo he forzado alguna de las conversaciones del corto o si trataba de encaminarlos a temas que quería grabar. La verdad es que no, pero lo he estado pensando últimamente y creo que ellos querían hablar y el hecho de que yo apareciera con mi cámara diciendo que quería hacer un documental, de alguna forma también era decirles: os cedo la palabra. Creo que hay una sensación compartida de que el mundo se ha olvidado de Cuba. También les cuesta identificar donde depositar sus creencias, al menos a este grupo en particular, se sienten engañados por la religión, por el estado, por la ciencia etc. Supongo que lo que anhelan, igual que todos, es salvarse y hacerle frente a ese desencanto.

Ordoñez -que estudió Dirección de Cine en la Escuela del País Vasco, Dirección de Fotografía en el Instituto de Cine de Madrid y se especializó en documental en la Escuela Internacional de Cine de Cuba (EICTV)- ha contado con el apoyo del programa Kimuak. «Es indispensable para lograr la visibilidad que estamos teniendo, porque al final es una pieza hecha sin respaldo institucional ni de una productora». El corto de Ordoñez es una de las cinco producciones vascas que compiten en el festival Zinebi. En esta edición también se verán 'El cuerpo de Cristo'. de Bea Lema; 'Geratzen den hori', de Aitor Gametxo, 'Le prime volte', de Giulia Cosentino y Perla Sardella, y 'Ultramarino', de Maren Zubeldia y Silvina Guglielmotti.

¿Y qué será lo próximo? «En verano estuve en Benidorm y ahora planeo volver en diciembre para seguir investigando, acompañada por Marieta y en diálogo con Susel Legón, productora. Pero, de nuevo, sin grandes pretensiones: quizá haya una película, quizá no. Ojalá sí, pero el simple hecho de lanzarnos a procesos más libres, sin tener que pensar en crear un producto que funcione, sino en abrirnos a lo que podamos descubrir, ya nos parece un logro».