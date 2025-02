«Los niños con cáncer precisan apoyo psicológico»

Vitoria se teñirá hoy de dorado para celebrar «con abrazos» el Día Internacional contra el cáncer infantil. Aspanafoa, la asociación de familias que llega donde ... no lo hace Osakidetza, ha convocado esta mañana un acto de recuerdo en 'El árbol de la vida' de San Martín y una comida benéfica. Su presidente, Ernesto Marín, presenta la jornada.

- ¿Cómo afrontan esta fecha?

- Es un día de homenaje a los pequeños y adolescentes que han pasado la enfermedad. Nos juntamos, celebramos con los que se han curado y recordamos a los que no se han podido curar. Y también tenemos el homenaje en nuestro árbol del parque de San Martín. No es un día de reivindicaciones y de sacar pancartas, sino de sacar abrazos. Es una enfermedad que tiene que dejar de asustarnos. La imagen del niño con pañuelo o sin cejas impacta, pero no debemos olvidar que solo es un niño enfermo y que tiene muchas más posibilidades de curarse que de otra cosa y que va a intentar hacer su vida con total normalidad.

- Este año solicitan un mayor apoyo médico más allá del tratamiento específico del cáncer.

- El manifiesto de este año se ha fijado en el apoyo más allá de la medicina química, también la necesidad del alma. Que todo tratamiento de oncología, sobre todo el infantil, vaya acompañado de un tratamiento psicológico. Es necesario que tengan un apoyo más allá porque es una enfermedad que marca mucho sus vidas, sobre todo en el caso de los adolescentes que lo pasan fatal porque se les junta todo.

Incidencia «En 2024 tuvimos cinco casos en Vitoria; que sigamos así y que sea buena noticia no tener un hospital de referencia»

- ¿Cómo está la situación en nuestro entorno?

- Medio, medio... tirando a justo. Hay cierto apoyo en el hospital a través de la Fundación Aladina, que tiene dos psicólogas y hace un seguimiento. Somos las asociaciones las que suplimos lo que las instituciones no hacen y damos a las familias la opción de tener un psicólogo para ellos, no solo para los niños. Los grandes olvidados suelen ser los hermanos. Los niños afectados tienen un montón de cosas, pero los hermanos.... Asumir a ciertas edades un papel secundario es complicado, el miedo de no saber qué va a pasar con tu hermano, menos tiempo con los padres... Lo suplementamos con psicólogas que ofrecemos a las familias.

- Ahí está el trabajo de asociaciones como Aspanafoa.

- Nuestro principal valor es ser una asociación de familias que ayudan a familias. Alguien que ya ha pasado por la enfermedad tiene la capacidad para darte un buen consejo y el apoyo necesario con frases adecuadas. Y después intentamos llegar con ayudas de todo tipo a donde no están llegando las instituciones.

- También solicitan un cambio a la hora de hablar de los enfermos: que no se hable de 'héroes', 'campeones', 'guerreros'...

- Es darle un toque de reflexión a la manera de dirigirnos a ellos. Se hace con toda la buena intención del mundo cuando decimos «menudo campeón» o «luchador»... Pero yo siempre digo que mi hijo el 19 de junio de 2018 era exactamente el mismo niño que el 20 de junio de 2008. No cambió absolutamente nada ni se convirtió en un superhéroe ni hubo casting para escogerle. Una vez que acaban el tratamiento sí que son diferentes, con unas vivencias completamente distintas y saben lo que es la resiliencia, aguantar, perder amigos... Viven cosas que deberían aparecer más adelante en la vida. Obtienen la madurez mucho antes de lo normal y una manera de ver la vida diferente a la de niños de su edad.

Normalizar el día a día «La imagen del niño con pañuelo asusta, pero solo es un niño enfermo con un 85% de posibilidades de curarse»

- En Vitoria se detectaron cinco casos en 2024.

- No son muchos. Afortunadamente, estamos por debajo de la media de los últimos años, que venían siendo 8 o 10. Y eso hace que no tengamos un hospital de referencia en Vitoria porque no hay suficientes casos. No es mala noticia que no lo haya y bienvenidos sean esos 60 kilómetros que hacemos para ir a Bilbao porque significa que seguimos en esos números. El dato importante es que el índice de curación en los pequeños es mucho más alto que en los adultos, ya que ronda el 84% de supervivencia en todos los casos y en algunos en particular está en el 90-95%. Ojalá hubiese un método para transportarnos más rápido a Bilbao, pero que tengamos un equipo que agrupa tantos casos mejora la investigación y las estrategias. El cáncer te enseña a ser paciente y ver las cosas de otra manera. Economizas sentimientos y aprendes de los pequeños. Mi hijo se lo pasaba pipa en el hospital y no quería irse a casa. Es más, el año pasado en Semana Santa cogió un virus estomacal con un par de vomitonas y me dice «ostras papá, no he estado más malo en mi vida». Eso te da tranquilidad porque significa que todo lo que ha pasado lo ha llevado bien no le ha dejado traumas, pero ya le dije que no era lo peor que le había pasado en su vida.

- ¿Cómo se detecta?

- Es una enfermedad con tanto espectro y tantos síntomas... Mi hijo tenía la 'enfermedad de la bofetada', que se te ponen los cachetes muy rojos, es autoinmune y dura 24-48 horas. A él se le alargó, le hicieron pruebas, no había nada... Al mes fuimos a Urgencias y los análisis daban un poco raros... Amigos médicos me decían que no me preocupase, que no era malo... Y al tercer día apareció y empezó este viaje. Me siento un afortunado porque puedo decir que mi hijo solo tuvo leucemia con un índice de curación muy alto y ahora está bien.