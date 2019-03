«Aunque las niñas no vayan a hacer hoy mucho no me queda otra que traerlas porque trabajo» Un cartel del 8M en la entrada del instituto Mendebaldea. La jornada de huelga deja a la mayoría de colegios sin servicio de comedor y en muchos se altera la rutina por la ausencia de profesoras SARA LÓPEZ DE PARIZA Viernes, 8 marzo 2019, 10:17

La jornada de huelga feminista ha alterado también la rutina en los colegios de Vitoria. Desde los alumnos más pequeños a los estudiantes de las últimas etapas de Bachiller en algunos casos se han visto afectados por el paro del día de hoy aunque con distintas consecuencias.

La mañana comenzaba en algunos centros escolares de la capital alavesa como cualquier otro día, por ejemplo en Marianistas. «A nosotros nos han dicho que les trajéramos sin ningún problema, pero cuanto más mayores son más seguimiento de la huelga hay por parte de las profesoras», explicaba una madre pasadas las ocho y cuarto cuando dejaba a su hijo en el nuevo edificio para los más pequeños del colegio. «Para nosotras hoy es como cualquier otro día, yo he traído a mi hija Laura al servicio de custodia y quizás hagan hoy alguna actividad especial, pero como todavía es muy pequeña no me ha sabido concretar», señalaba Sara Perdomo.

En otros centros, los alumnos han entrado esta mañana más tarde a clase y en algunos los de los últimos cursos de la ESO y Bachiller han tenido la oportunidad de no asistir. Es el caso de la ikastola Olabide, donde las alumnas de las últimas etapas no han acudido a las aulas con el objetivo de estar presentes en la concentración que se va a celebrar a mediodía en la plaza de la Virgen Blanca. Por su parte, el instituto Mendebaldea ha organizado a media mañana una acción en la que los alumnos saldrán al patio para mostrar su apoyo a la reivindicaciones feministas de este 8M.

La ausencia del servicio de comedor es una de las consecuencias derivadas de la huelga que más se va a notar ya que afecta a la mayoría de centros escolares. Es el caso del colegio Urkide, en el que se comunicó a las familias que los niños sólo podrían usar hoy el comedor si llevaban la comida preparada de casa. «Ya nos dijeron que hoy no tendrían jantoki y que varias andereños iban a hacer huelga. Supongo que pasarán el día cuidadas por los profes chicos y que harán algo especial. Aunque no vayan a hacer mucha cosa no me queda otra que traerlas porque trabajamos y no tengo con quién dejarlas», contaba Imanol acompañado de las pequeñas Itziar y Arrate, de cuatro años, a las puertas de Urkide.

Manifiesto y mujeres en la historia

Patricia acudía al cole acompañada de su padre y según compartía, el día de hoy no iba a ser como cualquier viernes, como esta semana no ha sido como cualquier otra en las aulas. «Mi tutora nos dijo que hoy no iba a venir y algunas profes nos dijeron que tampoco, así que algunos profesores se van a encargar de cuidar más de una clase», explicaba esta alumna de quinto de Primaria. «Estos días hemos hecho presentaciones sobre mujeres que han logrado cosas importantes a lo largo de la historia y también leímos un manifiesto», agregaba Patricia.