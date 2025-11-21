La nieve complica el tráfico en Álava: 3 puertos cerrados, 4 con cadenas y 5 en alerta El chorro polar no cede y pone a la provincia en alerta naranja por nevadas hasta la tarde de este viernes. Vitoria amanece con nieve y cubre buena parte de la provincia

El chorro de frío mostrará este viernes su cara más dura. Buena parte de Alava ha amanecido teñida de blanco, como no ocurría en otoño hace cuatro años. Ya lo habían avisado las agencias meteorológicas y a nadie le debería haber pillado esta mañana sin la bufanda y el abrigo más gordo a mano, las ruedas de invierno colocadas o los radiadores purgados. Con el la cota de nieve a 500 grados, la nieve cae intermitentemente desde las seis de la mañana en Vitoria y ha empezado a cuajar sobre las ocho. Además, buena parte de la provincia está cubierta con un manto blanco y complica la circulación en las carreteras.

Carreteras cerradas, con cadenas y en alerta

El azote de este temporal ya complica esta mañana la circulación en las carreteras alavesas. Tres puertos están cerrados (Opakua, Herrera y Tejera), en cuatro se requieren cadenas (Vitoria, Bernedo, Orduña y Zaldiaran) y cinco carreteras están en alerta por nieve o hielo. Se pide precaución en los puertos de Azaceta, Barrerilla, Kruzeta y Altube, así como en la A-1 en dirección Irún.

Transporte público en Vitoria

El Ayuntamiento de Vitoria informa que el transporte público de la ciudad circula con normalidad. Ni la Policía ni los Bomberos ni Tuvisa han notificado incidencias.

Incidencias en el transporte comarcal

Los servicios de Alavabus y Transporte Comarcal están en funcionamiento, pero se han registrado retrasos. La mayor incidencia se registra en la línea 13 de la Llanada Alavesa, ya que por el cierre del Puerto de Tejera el autobús está llegando solo hasta Pobes.

Por su parte, el la línea 5 los vehículos de transporte público no pueden acceder a Zalduondo ni Ordoñana. Mientras que la línea 6 está operativa gracias al trabajo de las quitanieves en el puerto de Azaceta, según informa la Diputación.

Dónde se ha registrado la mínima

Las temperaturas mínimas se han registrado en Herrera, con 3,3 grados bajo cero. La estación meteorológico de Euskalmet ha anotado -2,5 en Kapildui, -1,7 en Roitegi y -1,5 en Iturrieta. En Vitoria, el termómetro ha marcado 0,4 de mímina.

Dónde ha nevado más

Ha nevado en la Sierra de Codés y especialmente en el monte Ioar pero el manto blanco no ha afectado especialmente a las localidades más al sur de Montaña Alavesa. Una fina capa de nieve ha cubierto los tejados de Santa Cruz de Campezo pero la situación en las carreteras es buena.

Asparrena es una de las zonas de Álava donde más ha nevado esta noche. En las zonas habitadas del municipio se han acumulado entre 10 y 20 centímetros durante la noche, aunque desde que ha amanecido no ha vuelto a precipitar. Pos alguaciles y quitanieves están limpiando las calles y los accesos a los servicios públicos esenciales.

Quitanieves, grúas y sal contra la nieve

Las administraciones están preparadas ante las previsiones de nieve en la provincia. El Gobierno vasco ha activado el plan de viabilidad invernal en 'Fase de Seguimiento e Información', lo que significa que tiene preparadas 215 máquinas quitanieves, 7 grúas pesadas para la retirada de vehículos de gran tonelaje y 130 vehículos de apoyo para actuar en caso de que sea necesario. La Diputación, por su parte, ha puesto en marcha esta madrugada un operativo que arranca con 4 camiones quitanieves «e irá ampliándose progresivamente según las necesidades». En el caso del Ayuntamiento de Vitoria activará a mediodía la fase de preemergencia del Plan Municipal de Nevadas para «garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar los efectos que la nieve y el hielo puedan tener en la movilidad y en el normal desarrollo de la vida urbana». Se desplegarán cuatro contenedores de sal en Mendigorritxu, Portal de Vergara, Oreitiasolo y Urartea y habrá operativos cuatro camiones quitanieve a los que se suman once tractores con cuchilla. De momento no se colocarán sacos de sal en las calles.

Previsiones

El viernes estará activo el aviso amarillo por nieve en Álava. No obstante, la Agencia Española de Meteorología empeora el pronóstico previsto para el viernes y eleva a naranja el nivel de alerta.

La alerta naranja se extiende a buena parte de Álava este viernes. Aemet

Nieve

Aviso amarillo desde las 00.00 hasta las 24 hora local. Cota de nieve en torno a 500 m durante la primera mitad del día, ocasionalmente 400 m; subiendo hasta los 600-800 m por la tarde y a 700-900 m a últimas horas. Chubascos débiles a moderados; abundantes en la vertiente cantábrica, tendiendo a remitir al final del día. Probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la primera mitad del día. Espesores previstos: 10-30 cm a 1.000 metros, 2-15 cm a 600 metros, 0 a 200 metros.

Lluvia

Aviso amarillo por precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica desde las 00 hasta las 12. Desde las 00:00 del jueves hasta las 12:00 del viernes se pueden acumular más de 60 l/m² en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica. Chubascos débiles a moderados y abundantes en la vertiente cantábrica, tendiendo a remitir al final del día. Probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la primera mitad del día

