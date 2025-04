El neurólogo que desmonta los mitos sobre el dolor en 'Tu cuerpo habla'

Arturo Goicoechea (Mondragón, 1946) sostiene que hay una diferencia entre estar sano y sentirse sano. Lo dice con conocimiento de causa y lo explica de ... forma pedagógica. Este médico, que en los años setenta fundó y dirigió la sección de Neurología en el Hospital de Santiago de Vitoria hasta su jubilación en 2011, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar los llamados síntomas sin explicación médica, y ha publicado varios libros sobre el tema.

En el último, 'Tu cuerpo habla. ¿Por qué me duele si no tengo nada?' (Vergara), lanzado hace unas semanas, Goicoechea reflexiona sobre el dolor sin causa aparente y la alteración en la percepción corporal. «Para mí, el tema más importante en relación con la salud y la vida es la conciencia. Es un espacio misterioso, no sabemos cómo se genera, pero es en él donde recibimos noticias del organismo. Desde esa pantalla de información intentamos organizar nuestra vida», explica el neurólogo que reside en Mondragón desde hace años, pero guarda fuertes lazos con la capital alavesa.

El libro desmonta mitos culturales que condicionan la forma en que interpretamos las sensaciones del cuerpo. «Nos fiamos de la película que aparece en la conciencia porque es la única referencia que tenemos», afirma este experto en neurobiología del dolor. «Pero esa película la edita el organismo, y no siempre refleja la realidad».

Para él, los dolores sin daño orgánico deben entenderse en un marco más amplio, con conceptos básicos de biología y neurociencia que ayuden a los pacientes a comprender cómo se organiza la defensa del organismo. «Estamos haciendo algo mal», advierte, citando las cifras del dolor crónico, que afecta al 30 % de la población mundial y cada vez más a los niños. «Se ha instalado la idea de que el dolor crónico es una factura por haber llevado una mala vida, por no haber gestionado bien el cuerpo. Eso no es cierto. Habría que precisar qué es un mal hábito», sostiene. «Se abusa de decir que no dormimos lo suficiente, que si no hacemos ejercicio, que si no comemos bien, que si estamos estresados...».

Labor musical

En los últimos veinte años, Goicoechea ha publicado varios libros sobre el tema, entre ellos 'El dolor crónico no es para siempre. Las claves para entender y liberar el dolor', 'Sapiens, ma non troppo: síntomas sin explicación médica', 'Desaprender la migraña', 'Depresión y dolor' y 'Jaqueca. Análisis neurobiológico de un dolor irracional'. Sobre la migraña, defiende una «hipótesis». «Creo que es una consecuencia de la instrucción de los expertos. Si llegas ingenuo al mundo y te bombardean con historias de enfermedad, el sistema empieza a generar transiciones de protección», traslada.

Aparte de su actividad divulgativa en el terreno de la salud, Goicoechea es también músico. «Siempre he estado en grupos. Desde pequeño cuando empecé en el coro de la parroquia», cuenta. Ha formado parte del grupo vallisoletano Los Banzos, ha dirigido coro Samaniego de Vitoria. También ha participado en proyectos formado por profesionales sanitarios, como el grupo Musicomio, que surgió en el Hospital de Santiago. «La música tiene la parte bonita de disfrutar tocando, conocer a gente y que te aplaudan a veces. Y tiene la parte de someterse a una disciplina, ejercitar, repetir movimientos que te puede llevar a un lado más oscuro».