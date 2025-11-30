El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Navaridas tendrá un observatorio de aves en su laguna para finales de enero

La Cuadrilla de Rioja Alavesa ultima el centro de interpretación que ha contado con 95.000 euros de fondos europeos

Ania Ibañez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:48

La laguna de Navaridas tendrá un nuevo centro de interpretación de la naturaleza a finales de enero, según adelanta Txema Elvira, presidente de la Cuadrilla ... de Rioja Alavesa. Esta edificación «tipo palafito» se encuentra ya construida, con una inversión de 95.362 euros de fondos europeos Next Generation, y servirá como observatorio ornitológico. Está ubicada en una parcela en la zona noroeste del municipio, a dos kilómetros del centro urbano, y es parte de un proyecto de restauración ambiental del entorno natural de la zona.

