Navaridas tendrá un observatorio de aves en su laguna para finales de enero

La laguna de Navaridas tendrá un nuevo centro de interpretación de la naturaleza a finales de enero, según adelanta Txema Elvira, presidente de la Cuadrilla ... de Rioja Alavesa. Esta edificación «tipo palafito» se encuentra ya construida, con una inversión de 95.362 euros de fondos europeos Next Generation, y servirá como observatorio ornitológico. Está ubicada en una parcela en la zona noroeste del municipio, a dos kilómetros del centro urbano, y es parte de un proyecto de restauración ambiental del entorno natural de la zona.

LAS CLAVES Fondos europeos. La obra ha costado un total de 95.369 euros.

Techo ajardinado. Se ha instalado una cubierta verde para que el edificio quede «integrado con el entorno».

Terraza volada. La edificación se alza del suelo y contará con una terraza de 80 centímetros.

Biodiversidad. El observatorio se utilizará para el «monitoreo de diversas especies endémicas» como la rana de San Antonio, una especie «casi amenazada».

Según documentos a los que ha tenido acceso ELCORREO, el inmueble que se alza junto a la laguna cuenta con una «terraza volada de 80 centímetros» y huecos apropiados para las ventanas. Sobre la estructura se incorpora una cubierta inclinada a base de madera maciza, capas aislantes y una cubierta «ajardinada o verde» para que el conjunto quede «perfectamente integrado con el entorno». Un objetivo que también se ha buscado con la elección de los materiales, que son naturales «propios de la biocontrucción».

El centro se alza del suelo y se ha optado por una cimentación a base de «pilotes de madera de pino de Soria». El edificio también se ha realizado con madera maciza, al igual que la cubierta. El techo se ha fijado sobre vigas y cabios y está «debidamente protegido frente a la acción de la humedad y los xilófagos», insectos que se alimentan de la madera. El edificio es diáfano, sin separación interna y tampoco cuenta con ninguna instalación, ya sea eléctrica o de agua. Las ventanas tienen «contraventanas o frailero para la adecuada protección del edificio», pero no se ha instalado acristalamiento para facilitar los objetivos del centro de interpretación.

Y es que con este proyecto se busca «apreciar las extraordinarias sinergías que se generan entre este humedal y el característico paisaje de viñedos de la comarca», en el que se destaca «la flora y fauna en el ecosistema vitivinícola de Rioja Alavesa». Uno de sus objetivos es la conservación de la biodiversidad, ya que el observatorio permitirá «el monitoreo y estudio de diversas especies endémicas» como la rana de San Antonio, que se categoriza como una especie «casi amenazada» en España.

El observatorio también pretende ser un centro educativo donde «impartir programas y actividades para concienciar a la comunidad sobre la importancia de proteger el medio ambiente». Es por eso que se plantean visitas guiadas, talleres y seminarios en el propio centro, tanto a escolares como a adultos.

No será en lo único en lo que podrá participar la ciudadanía, ya que se pretende involucrar a la comunidad en proyectos de ciencia ciudadana para la recolección de datos y observación de especies que ayudará a la investigación científica que busca obtener «datos valiosos sobre ecología, comportamiento de especies y efectos del cambio climático» en la laguna.