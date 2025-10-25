El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los ocho equipos de distintas localidades se enfrentaron en turnos de tres contra tres ataviados con armaduras y cascos medievales de «unos 30 kilos» de peso. Jesús Andrade

Nanclares viaja a la Edad Media

La localidad celebra el primer torneo de Combate Medieval de Álava, un deporte 'full contact' que no tiene «nada de teatrillo»

Ania Ibañez

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:15

Con el ruido del acero entrechocando, hacha contra escudo y espada contra armadura, Nanclares de la Oca se transportó este sábado al pasado con el ... primer torneo de Combate Medieval del territorio. También conocido como 'buhurt', este deporte de contacto no tiene «nada de teatrillo», explicaba Marcos Jorge, presidente de la asociación estatal que regula esta disciplina y parte del equipo que había viajado desde Valencia. «Es un deporte que bebe un poco de la tradición caballeresca».

