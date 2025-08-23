El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mayores de una residencia participan en una sesión de musicoterapia. Rafa Gutiérrez.

La musicoterapia se extiende por las residencias de mayores de Álava

Tres de cada cinco internos en los geriátricos forales buscan estimulación y mejorar su estado de ánimo a través de esta disciplina

Ander Carazo

Ander Carazo

Sábado, 23 de agosto 2025, 01:14

La musicoterapia resuena en las residencias de mayores que gestiona la Diputación de Álava. Tres de cada cinco (el 61,7%) usuarios acuden semanalmente a ... cualquiera de las sesiones que utiliza el sonido, el ritmo, la melodía, el silencio y la armonía para promover, mantener y restaurar la salud física, emocional y mental de las personas. Un porcentaje que varía de forma significativa según el centro, pues el deterioro del interno hace poco viable esta práctica en algunos casos, aunque siempre se busca conectar con su 'historia sonora' para rescatar su identidad, sus recuerdos e incluso que vuelvan a interactuar con su entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El alavés asesinado en Cali sorprendió a sus agresores al entrar en su casa
  2. 2

    El alavés asesinado en Cali sorprendió a sus agresores al entrar en su casa
  3. 3 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  4. 4

    El Gobierno vasco inicia el traslado de parte de los malienses que viven en las calles de Vitoria
  5. 5

    Vitoria, referente en España en el urbanismo de género
  6. 6

    El mosquito tigre se instala en Llodio y Amurrio y avanza en Vitoria
  7. 7 Se buscan voluntarios para luchar contra la pobreza en Vitoria
  8. 8

    El alavés asesinado en Cali sorprendió a sus agresores al entrar en su casa
  9. 9

    Los vitorianos adoran sus centros cívicos
  10. 10 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La musicoterapia se extiende por las residencias de mayores de Álava

La musicoterapia se extiende por las residencias de mayores de Álava