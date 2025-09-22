El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Museo de Bellas Artes de Álava se someterá a una intervención en el actual edificio. Igor Martín

El Museo Bellas Artes de Álava se someterá a un lavado de cara por 700.000 euros

La intervención se realiza el próximo año para «adecentar el edificio con labores de carpintería y pintura, entre otros

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:32

El Museo de Bellas Artes de Álava afrontará próximamente un lavado de cara que supondrá una inversión cercana a los 700.000 euros, según ha anunciado el diputado general Ramiro Gónzalez en el pleno de política general celebrado este lunes. Esta operación no contempla la creación de nuevos espacios ni una ampliación de sus instalaciones, sino que se trata de una actuación para preservar la conservación del actual edificio, con el objetivo de garantizar el mantenimiento.

La intervención se produirá el próximo año y la cifra responde a un estudio que ha analizado las necesidades para adecentar el edificio. En ese «acondicionamiento» del edificio entraría labores de carpintería exterior o pintura y puesta a punto de servicios generales, como apuntan fuentes forales.

Estas labores se producirán después de años sin una actuación integral en el palacio del paseo de Fray Francisco. Además, el museo seguirá funcionando con normalidad mientras se desarrolla esta fase de mejoras.

