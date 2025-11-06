El museo Artium llama a fomentar la «conciencia crítica» en un tiempo de grandes desafíos

Una de las colecciones más valiosas de arte contemporáneo, un gran escaparate de artistas vascos y un punto de conexión con propuestas internacionales. En el ... encuentro anual que Artium celebró este jueves con su patronato, entidades colaboradoras y representantes institucionales, se volvió a poner en valor la labor del museo como espacio que «teje redes y puentes» y «conecta el territorio con el mundo», en palabras de su directora, Beatriz Herráez, al frente desde 2018.

Esa vocación de relacionarse en un mundo hiperconectado no es ocurrencia, sino que se refleja en su programación. «Es una forma de hacer circular el trabajo de los artistas y un modo de funcionar que es seña de la casa», subrayó Herráez. La prueba más inmediata es la exposición de la reconocida artista libanesa Marwa Arsanios, coproducida junto a la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Turín), la Fundació Joan Miró (Barcelona) y el Museum of Art Uri (Suiza). Algunos de los patronos públicos –Diputación de Álava, Gobierno vasco, Ministerio de Cultura y Ayuntamiento de Vitoria– y privados –EL CORREO y Fundación Vital– pudieron visitarla ayer en un preestreno. «Hacer coincidir este encuentro anual con una preinauguración es una manera de compartir el trabajo», explicó Herráez sobre la muestra 'La tierra no será poseída', que ocupará la sala A3. «Es una forma de conectar espacios, tiempos y debates», añadió en referencia a una artista que aborda cuestiones como la «reapropiación y la explotación de la tierra» en Oriente Medio y Sudamérica.

Esa muestra comparte espacio con otras propuestas como 'Artelekun zehar. 1987-2002', sobre la gran labor que se desaroolló en el centro donostiarra Arteleku; 'h', de Josu Bilbao; o 'Asins, Oteiza, Palazuelo. Dar forma a lo transcendente', que conecta diferentes obras de las vanguardias modernas de las primeras décadas del siglo XX.

El acto estuvo presidido por el diputado general de Álava, Ramiro González, también presidente del patronato, quien destacó la labor del centro a la hora de «construir un legado cultural que seguirá inspirando a los que vengan» y agradeció a todas las entidades implicadas con el centro de arte su apoya. En la misma línea, subrayó que Artium es «un espacio de reflexión y encuentro en tiempos de grandes desafíos globales, donde conviven voces diversas y se fomenta la conciencia crítica».

Las cerca de 3.000 obras que conforman la colección del museo consolidan a Artium como un «referente imprescindible para entender el arte contemporáneo», un acervo que permite además reorganizar exposiciones con fondos propios.

Reconocimiento

Entre los artistas que participaron en el encuentro figuraban Inés Medina, Mari Puri Herrero, Gema Intxausti o Josu Bilbao, junto a comisarios y expertos como Gorka Basterretxea y Fernando Golvano. Además de repasar los ciclos y exposiciones recientes, se anunció que el museo trabaja en la catalogación del fondo documental de Esther Ferrer, que se prevé concluido en tres años, coincidiendo con el 25 aniversario de Artium. «Entre los materiales hay correspondencia, carteles y documentos de trabajo», detalló Herráez sobre la artista, cuya pieza 'Números primos' preside la plaza interior del museo.

La directora destacó también la incorporación de obras de creadoras que habían estado hace unos años atrás relegadas en el circuito expositivo, como Medina o Herrero. Ese equilibrio es uno de los ejes de su gestión: cuando asumió la dirección en 2018, solo el 18% de los fondos correspondía a mujeres; hoy, la cifra se acerca al 25%. Aunque no se trata de un cambio drástico

El acto se celebró en una de las salas donde rotan las piezas de la colección. Allí se exhiben 'Autorretrato en el tiempo (1991-1999)', de Ferrer; una escultura de Cristina Iglesias; o 'Autorretrato en el estudio', de Isabel Baquedano. También se proyectó un vídeo con fragmentos de exposiciones recientes, como la de Claire Atherton -comisaria de 'Chantal Akerman. Encarar la imagen'–, y testimonios como el de Javier Pérez, cuya obra icónica 'Un pedazo de cielo cristalizado', colocada a modo de gran lámpara a la entrada del museo, luce renovada. Herráez adelantó, además, un nuevo proyecto en colaboración con la televisión pública vasca (EITB) centrado en la labor de distintas creadoras. En esos documentales se abordará el recorrido de Mari Puri Herrero y Esther Ferrer.