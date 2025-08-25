Los muros hallados en las obras del Teatro Principal son estructuras de la fábrica Eléctrica Vitoriana

Restos de la fábrica Eléctrica Vitoriana. Es la conclusión que arqueólogos han extraído sobre el origen de los dos muros hallados a mediados de julio ... durante las obras de renovación del Teatro Principal de Vitoria. El Ayuntamiento ya cuenta con el informe pertinente sobre la procedencia de estas estructuras y las obras en el recinto cultural se han reanudado en esta zona sin necesidad de modificar el calendario establecido para la rehabilitación del inmueble centenario de la calle San Prudencio.

Según la información facilitada por el departamento de Urbanismo, en manos del concejal socialista Borja Rodríguez, las labores por parte de una empresa especializada han consistido en el levantamiento topográfico de estas estructuras de mampostería de argamasa aparecidas en la excavación del patio de butacas. Así las cosas, se han limpiado, documentado y datado los elementos, además de grafiarlos y georreferenciarlos. En principio, no será necesario desplazarlos a ningún otro recinto.

El resultado de estos trabajos, que se completó con un análisis de la parcela del teatro, apuntan a que antes de la inauguración del Principal en el año 1918, estuvo instalada en ese mismo terreno la fábrica Eléctrica Vitoriana, fundada en 1892. Desde esa sede se procedió a finales del siglo XX a la distribución eléctrica a otras partes de la ciudad.

La cuestión que ha avalado la adscripción de estos muros con el antiguo edificio ha sido la orientación de los mismos, uno situado al este-oeste y otro al norte-sur. Según determina el informe, «son paralelos y perpendiculares a San Prudencio. El diseño de esta calle se produce a partir de la creación de la actual calle Dato, que unía la plaza Nueva con la Estación del Ferrocarril, en la segunda mitad del siglo XIX». Y continúa: «Cuando se construyeron estos muros ya existiría la calle San Prudencio, por lo que los ubica muy bien entre finales del siglo XIX y principios del XX».

Inauguración en primavera de 2027

En septiembre se redactará la memoria final de este informe, pero recuerda el Gobierno Local que la rehabilitación sigue desarrollándose según los plazos previstos y en el conjunto del edificio para ejecutar unas obras -adjudicadas a la UTE formada por Tecsa-Ocisa- que van a convertir al recinto en primavera de 2027 en un teatro más moderno, cómodo, accesible y seguro para los espectadores. La inversión total, de 11 millones, está financiada por el Gobierno vasco (40%), el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación alavesa.