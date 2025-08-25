El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los dos muros se hallaron en el patio de butacas. Rafa Gutiérrez

Los muros hallados en las obras del Teatro Principal son estructuras de la fábrica Eléctrica Vitoriana

La reforma del recinto cultural se renauda después de que arqueólogos constataran que la empresa alavesa se ubicó allí antes de 1918 para hacer la distribución de energía a otras partes de la ciudad

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:37

Restos de la fábrica Eléctrica Vitoriana. Es la conclusión que arqueólogos han extraído sobre el origen de los dos muros hallados a mediados de julio ... durante las obras de renovación del Teatro Principal de Vitoria. El Ayuntamiento ya cuenta con el informe pertinente sobre la procedencia de estas estructuras y las obras en el recinto cultural se han reanudado en esta zona sin necesidad de modificar el calendario establecido para la rehabilitación del inmueble centenario de la calle San Prudencio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en un accidente «grave» entre una moto y un turismo en Zigoitia
  2. 2

    «Con el centro de refugiados de Arana no tendríamos esta crisis con los malienses»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Vitoria vuelve a sacar a la venta 82 plazas de garaje en Salburua y Zabalgana
  4. 4

    Asesinato en una tienda de golosinas
  5. 5 Lagrán se cita con San Bartolomé
  6. 6

    La dieta de las princesas Disney, el peligrosísimo reto viral que engatusa a las adolescentes para adelgazar
  7. 7 Bomberos de Agurain y ertzainas rescatan a un caballo en las campas de Urbia
  8. 8

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  9. 9 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea
  10. 10

    Las 18 mejores vistas de Rioja Alavesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los muros hallados en las obras del Teatro Principal son estructuras de la fábrica Eléctrica Vitoriana

Los muros hallados en las obras del Teatro Principal son estructuras de la fábrica Eléctrica Vitoriana