Los murciélagos, grandes desconocidos de la noche alavesa

Ni son venenosos, ni traen mala suerte, ni atacan a los humanos, y sólo una especie de todas las que habitan en la Península es negra. Estos son algunos de los falsos mitos sobre los murciélagos, protagonistas de la exposición que acoge hasta el próximo 3 de marzo el centro de interpretación Ataria. «Con ella queremos transmitir una idea real de lo que son estos animales, muy desconocidos ya que existe poca información disponible sobre ellos», explica Juan Tomás Alcalde, miembro de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos, y junto con Iñaki Martínez y José Manuel Castrillo autor de las 31 espectaculares fotografías que componen la muestra.

Las imágenes, de gran formato, recogen vuelos, refugios y retratos de diferentes quirópteros tomadas en Álava. «Las fotos de caras van a sorprender porque cada especie tiene un aspecto muy diferente, y eso es algo que no se suele conocer», señala el experto. Sin embargo no ha sido fácil tomarlas ya que se trata de mamíferos nocturnos, silenciosos y poco amigos del contacto con humanos. «Cuesta pillarles, no se dejan ver con facilidad y son muy inquietos, se posan en una rama y al instante echan a volar», detalla.

En el mundo existen alrededor de 1.000 especies que se dividen en tres grupos según su refugio; especies cavernícolas que se esconden en cuevas, especies que utilizan las grietas de edificios o roqueros para vivir y por último, las que se refugian en los huecos de los árboles. Todas las especies europeas son insectívoras y se alimentan de escarabajos, mariposas, arañas o pájaros de pequeño tamaño. «Aquí, en Salburua en concreto, hay un tipo de murciélago que come alrededor de mil mosquitos por noche», desvela Juan Tomás Alcalde, que lleva años trabajando los censos y la conservación en nuestra provincia.

En Álava se han detectado 22 especies de quirópteros, lo que se considera una cifra elevada. Abundan los ejemplares de Pipistrellus pipistrellus o murciélago enano, el más frecuente de Europa. «Son los que tienen a refugiarse en tejados de casas viejas», explica Gorka Belamendia, coordinador de Ataria. Además hay murciélagos bigotudos, de Cabrera que viven junto a ríos o balsas o nóctulos pequeños, migradores que llegan a Álava en otoño procedentes de Centroeuropa.

Detección con ultrasonidos

«No son sencillos de ver, nosotros nos acercamos a ellos en las épocas de buen tiempo cuando están más activos. Nos acercamos a los puntos de luz y a las farolas de muchos de nuestros pueblos o parques de Vitoria. De todas maneras, es mucho más fácil escucharlos que verlos, por eso la detección se hace a través de ultrasonidos», apunta Gorka Belamendia. Entre los beneficios que aportan al entorno están su cualidad de polinizadores, la eliminación de grandes poblaciones de mosquitos o su papel «esencial» para el mantenimiento y regeneración de los bosques.

Con el fin de conservar las colonias existentes y mejorar sus poblaciones, el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación trabajan en distintos proyectos en el Parque Natural de Izki, los Montes Altos de Vitoria o la Llanada. «Para favorecer su presencia se han instalado donde faltan grietas o se han eliminado árboles refugios de cría o refugios invernales». Todo ello se explica en la muestra de Ataria en la que además de fotos se proyectarán tres vídeos, uno con sonidos, otro grabado en una cueva en Tailandia donde habitan tres millones de ejemplares y un tercero tomado con cámara de visión nocturna en Navarra. También se expone una escultura de un murciélago de madera de un metro realizada por el artista Peio Kañamares.