El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
E. C.

El Mundial canino aterriza en Vitoria

150 perros de 37 países se disputan el título de mejor can del planeta. Gamarra acogerá mañana los primeros entrenamientos

Ania Ibañez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:45

El Campeonato Mundial de Perros de Trabajo (IGP) llega por primera vez a España y lo hace, en concreto, a Vitoria. La particular climatología ... de la ciudad han movido a la organización a apostar por la capital alavesa como sede de esta competición en la que el mercurio es «el mayor hándicap». Mikel Pino, es organizador del campeonato y sostiene que es clave «garantizar una temperatura saludable para los perros» en citas como estas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Refuerzan la vigilancia policial en seis barrios de Vitoria por el repunte de los asaltos a mayores
  2. 2 Tres personas heridas tras un atropello en un paso de cebra en el barrio de Judimendi en Vitoria
  3. 3

    Dos detenidos tras el tercer asalto en sólo 20 días a una óptica de Vitoria
  4. 4

    Ampea distingue a cuatro directivas y profesionales por su carrera y liderazgo
  5. 5

    El PNV exige al PSOE que «rectifique» y «paralice» el «macrocentro» de refugiados de Vitoria
  6. 6

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  7. 7 Reabren el tráfico en Azazeta tras un nuevo accidente con una mujer herida
  8. 8

    «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  9. 9

    Familias que luchan contra el olvido
  10. 10

    Investigan las pintadas contra un ertzaina que entrena al equipo de fútbol de Amurrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mundial canino aterriza en Vitoria

El Mundial canino aterriza en Vitoria