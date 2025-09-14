El Mundial canino aterriza en Vitoria

El Campeonato Mundial de Perros de Trabajo (IGP) llega por primera vez a España y lo hace, en concreto, a Vitoria. La particular climatología ... de la ciudad han movido a la organización a apostar por la capital alavesa como sede de esta competición en la que el mercurio es «el mayor hándicap». Mikel Pino, es organizador del campeonato y sostiene que es clave «garantizar una temperatura saludable para los perros» en citas como estas.

Vitoria, así, ya partía como una de las ciudades favoritas para acoger el evento porque «además de que hace fresco hay una oferta hotelera muy grande y hay mucha infraestructura». Además, los terrenos labrados para algunas pruebas han terminado por convencerles de que Vitoria es «un lugar espectacular» para llevar a cabo el Mundial.

El campeonato arrancará mañana con entrenamientos en el campo de rugby de Gamarra. No será hasta el miércoles cuando comience el 'fuego' real. Las pruebas se dividen en tres disciplinas: rastreo, obediencia y protección. La primera se llevará a cabo en terrenos «labrados» de Maturana, Guevara, Garaio y Salvatierra. En ella los perros deberán seguir con precisión un rastro previamente trazado por una persona ajena a la organización y localizar tres objetos ocultos a lo largo del recorrido.

Las otras dos fases para elegir al mejor can tendrán lugar en el campo de rugby de Gamarra. En la de obediencia, se evaluarán ejercicios de disciplina, precisión y colaboración con el guía. Para ello se incluirán movimientos como la marcha junto al educador, posiciones a distancia, saltos y recuperaciones de objetos. En el caso de la protección, se busca que el perro muestre coraje, autocontrol y capacidad de respuesta frente a un figurante -persona que simula una amenaza-y se valorará la técnica de intervención, la vigilancia y la obediencia bajo presión.

El Mundial contará con más de 150 perros procedentes de 37 países, que conformarán equipos formados por cinco canes en total. En el caso de España «por desgracia no se ha clasificado ninguno de los competidores vascos», lamenta Pino, quien participó en la edición anterior en Croacia. Las razas más representadas este año son el pastor belga malinois -raza que resultó ganadora el año pasado-, el pastor alemán y el rottweiler.

El próximo domingo se llevará a cabo la ceremonia de clausura, en la que se entregarán diversos premios «simbólicos». «Se repartirán trofeos y bolsas de pienso, ojalá fuéramos una disciplina en la que pudiera haber premios económicos», añade Pino. Se contará con un podium general y habrá un galardón honorífico para los veinte mejores perros.

Premio a «la mejor hembra»

También habrá un ranking de equipos y uno por cada una de las tres disciplinas. Se premiará a «la mejor hembra» ya que «los machos suelen tener más facilidades en las pruebas y queríamos remarcar el esfuerzo hecho por las hembras», explica Pino.

Por último se premiará al mejor «perro joven», es decir, el can de menor edad que apruebe las tres disciplinas, y, como novedad, habrá trofeo para «el último superviviente». «Este premio se entregará al perro que se clasifique en las tres pruebas con menor puntuación».