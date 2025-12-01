El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una mujer se refugia en un autobús tras denunciar una agresión sexual con «sumisión química» en Vitoria

La Policía Local detuvo este domingo a dos hombres como presuntos autores del delito

N. Salazar

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:54

Agentes de Policía Local detuvieron en la mañana de este domingo a dos varones de 29 y 28 años como presuntos autores de un delito de agresión sexual. Los hechos ocurrieron poco antes de las 08:00 cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en servicio matutino fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a la calle Prado ya que un conductor de autobús urbano tenía problemas con algún cliente y no podía iniciar la marcha.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se entrevistaron con el demandante del servicio quien informó que instantes antes había llegado corriendo una mujer asustada y descalza, cobijándose en el interior del vehículo, y siendo perseguida por un varón.

La patrulla se entrevistó también con dicha mujer y el hombre que la perseguía. Ella manifestó que había sido agredida sexualmente por dos varones que podrían haber utilizado algún tipo de sustancia y le habían realizado tocamientos sin su consentimiento en una vivienda cercana de donde había conseguido huir hasta refugiarse en el autobús. Los agentes escucharon, a su vez, la versión del varón, que se contradijo en varias ocasiones.

En vista de la gravedad de lo manifestado por la víctima, los agentes hicieron las oportunas pesquisas para localizar dicha vivienda y consiguieron entrar. Allí encontraron al segundo varón, cuyas características coincidían plenamente con las aportadas por la mujer. Además, se entrevistaron con otras personas que habían estado en la vivienda y que confirmaron la presencia de la víctima. Tras recabar toda la información los agentes procedieron a la detención de ambos varones.

