Una mujer de 85 años, trasladada al hospital de Santiago tras ser atropellada por un ciclista El incidente se ha producido en la calle Olaguíbel, cuando una vecina ha intentado cruzar de manera «imprudente» entre dos vehículos en una zona no habilitada con semáforo ni paso de cebra JON ANDER GOITIA Miércoles, 20 marzo 2019, 15:38

Una mujer de 85 años ha sido trasladada en la tarde del miércoles al hospital de Santiago, después de ser atropellada por un ciclista. El incidente se ha producido en la calle Olaguíbel alrededor de las 13.00 horas, cuando, según han informado a EL CORREO fuentes de la Policía Local, esta vecina trataba de cruzar la calle. Los servicios sanitarios que se han acercado al lugar han tenido que atenderla 'in situ', antes de dirigirse al centro hospitalario. La mujer sufría hemorragias, ocasionadas por el golpe.

Las primeras informaciones apuntan a que al parecer la mujer trataba «de cruzar entre dos coches que se encontraban estacionados». Por lo que, señalan fuentes policiales, el accidente podría responde a una «imprudencia» por parte de la herida. El ciclista, que circulaba por el bidegorri y no pudo evitar el choque, ha atropellado a la mujer cuando ésta intentaba cambiar de acera por una zona donde no había paso de cebra ni ningún semáforo habilitado. La víctima previamente había comprobado que no circulaban coches por la calzada, pero no se percató de que había un carril bici.