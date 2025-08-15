Muere el padre Martín, carmelita de Vitoria y misionero durante más de tres décadas

Nuria Nuño Viernes, 15 de agosto 2025, 11:35 | Actualizado 11:44h. Comenta Compartir

Martín María Ariztegui, conocido sacerdote de la comunidad del Carmen de la capital alavesa y misionero en América Latina durante más de tres décadas, falleció este jueves, 14 de agosto, ha informado este viernes la Diócesis de Vitoria. Fue superior de la comunidad carmelita de la ciudad durante varios trienios y destacó por su «cercanía, profunda amabilidad y sus cuidadas homilías que atraían tanto a jóvenes como a mayores».

El padre Martín nació en Juarbe (Navarra) el 11 de noviembre de 1941 en el seno de una familia cristiana. Con apenas 17 años impulsó su vocación religiosa e ingresó en el seminario carmelitano. Allí realizó la «profesión simple» el día 4 agosto de 1958 como religioso carmelita. Tras superar con éxito sus estudios teológicos y filosóficos, finalmente fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1966, detalla el Obispado.

Posteriormente, fue destinado a Centroamérica para desarrollar una «gran labor evangelizadora y pastoral», destaca la Diócesis. En Guatemala, país en el que residió entre 1972 y 1987, tuvo su primera experiencia misionera. La segunda, y también la más larga, la vivió en Panamá desde 1987 al año 2005. En este país, además de una «gran huella eclesial», el padre Martín dejó un grato recuerdo. Ocupó importantes cargos de responsabilidad como superior durante varios años e impulsor de obras sociales y caritativas que, a fecha de hoy, siguen ayudando a miles de personas cada año.

En el 2006 regresó a España y desde entonces ha sido conventual de la comunidad de los Padres Carmelitas de Vitoria y superior durante varios trienios. También dejó impronta por «acompañar especialmente a la Cofradía del Carmen y la Orden Seglar con su conocida Escuela de Oración Carmelitana», apunta la Diócesis. Este sacerdote destacó, además, por sus «grandes dotes musicales», tanto en América Latina como en España. De hecho, en la iglesia del Carmen de Vitoria cuidó mucho la liturgia musical, acompañando en el órgano y en el canto en muchas celebraciones.

«Cuidadas homilías»

Martín María Ariztegui oficiaba misas a diario y sus celebraciones dominicales eran muy seguidas por sus «cuidadas homilías que con tanto cariño preparaba». En muchas de ellas recurría a pequeñas fábulas que incluían moralejas sobre el Evangelio del día, algo que hacía reflexionar tanto a jóvenes como a mayores. «Cercano, siempre con una sonrisa y muy escuchado en sus reflexiones», el padre Martín se distinguió por una «amabilidad extremadamente profunda, una vida orante y un servicio contante hacia los demás». Por esta razón y otros muchos motivos, este misionero carmelitano ha sido muy querido.

Su funeral se celebrará este sábado, 16 de agosto, a las cinco de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Estará presidido por el Obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, y por el superior carmelitano de la zona norte de España, Jon Korta.