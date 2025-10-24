Muere José Luis Alonso Quilchano tras una vida dedicada a los servicios sociales de Álava

José Luis Alonso Quilchano ha fallecido este viernes. Sería ciertamente injusto resumir su biografía a los cargos institucionales, siempre vinculados al PNV, que ha ocupado ... a lo largo de su trayectoria. Y es que este diplomado en Trabajo Social ha dedicado la mayor parte de su vida a «tratar de hacer mejor la de aquellos que no han tenido tanta suerte como el resto». Así se lo indicaba hace unas semanas a EL CORREO porque, pese a estar jubilado desde 2023 y tratando de recuperarse de una grave enfermedad, no paró de luchar por derribar los clichés y las ideas preconcebidas.

No lo hacía desde una tribuna, sino con su propio ejemplo. Cuando en 2022 se buscó dónde llevar a los menores tutelados para abandonar la sombra de Sansoheta, como presidente de la junta administrativa de Antezana de Foronda no dudó en convencer a sus convecinos para abrir las puertas de la conocida como 'Casa del médico'. Allí permanecieron tres años y tan grata resultó la experiencia que los residentes del pueblo no han dudado en reunirse con las asociaciones de vecinos de donde se les ha llevado ahora para invitarlos a que dejen atrás los prejuicios.

Porque en aquella conversación con este periódico, Alonso Quilchano echaba mano de su experiencia en el sector social para decir que «sólo se tiene miedo a lo desconocido hasta que se le conoce». En 1987, cuando era habitual ver en Vitoria jeringuillas usadas tiradas en los jardines, jóvenes físicamente destrozados deambulando por las calles y familias devastadas por la heroína, él fue uno de los fundadores de 'Proyecto Hombre' en Vitoria tras conocer de primera mano el proyecto original en Roma. «Instalamos un recurso residencial en la calle San Ignacio de Loyola, delante de Molinuevo, y todo el mundo lo veía con pavor. El tiempo ha demostrado que fue un éxito», subrayaba.

Siempre fue cercano a la Iglesia, aún se recuerda su labor en el barrio de El Pilar. La vida le llevó a residir sus últimos años en Antezana, a pocos metros de la impresionante iglesia de San Miguel Arcángel, que Xabier Egaña transformó hace siete años en el pueblo con murales modernos. «Es una joya que muchos aún no conocen», lamentaba.

Fue director del Instituto Foral de Bienestar Social bajo el mando de Covadonga Solaguren, entre 2008 y 2011, y volvió a ocupar el mismo cargo en 2015 con Beatriz Artolazabal como diputada. Tras la llegada de Emilio Sola a la Diputación para sustituir a Marian Olabarrieta, Alonso Quilchano se hizo cargo de la gestión de Indesa, la empresa foral que da trabajo a 843 personas con discapacidad. También tuvo relación con el sector privado con la empresa de servicios sociales Urgatzi.