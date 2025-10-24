El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Luis Alonso Quilchano, en una imagen de 2009. Iosu Onandia

Muere José Luis Alonso Quilchano tras una vida dedicada a los servicios sociales de Álava

El fundador de 'Proyecto Hombre' en Vitoria también dirigió el Instituto de Bienestar Social de la Diputación (IFBS) en dos etapas. Hasta sus últimos días se dedicó a luchar contra los clichés e ideas preconcebidas

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:38

José Luis Alonso Quilchano ha fallecido este viernes. Sería ciertamente injusto resumir su biografía a los cargos institucionales, siempre vinculados al PNV, que ha ocupado ... a lo largo de su trayectoria. Y es que este diplomado en Trabajo Social ha dedicado la mayor parte de su vida a «tratar de hacer mejor la de aquellos que no han tenido tanta suerte como el resto». Así se lo indicaba hace unas semanas a EL CORREO porque, pese a estar jubilado desde 2023 y tratando de recuperarse de una grave enfermedad, no paró de luchar por derribar los clichés y las ideas preconcebidas.

