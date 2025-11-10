El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Todos los móviles en Álava recibirán este jueves un mensaje de alerta

El Gobierno vasco probará el día 13 a mediodía el sistema Es-Alert en el territorio histórico para que esté listo en caso de emergencias o catástrofes

Ander Carazo

Ander Carazo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:41

Comenta

El jueves sobre las 12.00 horas los teléfonos móviles que se encuentren en Álava emitirán un mensaje de emergencia. No se preocupe, es un ... simulacro. El Gobierno vasco realizará una prueba para comprobar la eficacia del sistema ES-Alert en los dispositivos de todos aquellos que estén conectados a una antena situada en el territorio histórico. Un primer pitido de alerta en los dispositivos irá acompañado de un mensaje tranquilizador que indicará que se trata de una prueba y no de una situación de riesgo real, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

