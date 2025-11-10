Todos los móviles en Álava recibirán este jueves un mensaje de alerta

El jueves sobre las 12.00 horas los teléfonos móviles que se encuentren en Álava emitirán un mensaje de emergencia. No se preocupe, es un ... simulacro. El Gobierno vasco realizará una prueba para comprobar la eficacia del sistema ES-Alert en los dispositivos de todos aquellos que estén conectados a una antena situada en el territorio histórico. Un primer pitido de alerta en los dispositivos irá acompañado de un mensaje tranquilizador que indicará que se trata de una prueba y no de una situación de riesgo real, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Se trata del sistema de avisos masivos a la población para casos de gran emergencia o catástrofe y que ya se ha usado en al menos 74 casos reales en nueve comunidades autónomas. El episodio más conocido fue la Dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó Valencia y dejó 229 muertos.

Esta simulación llegará directamente a todos los terminales que se encuentren conectados a las antenas de Álava y tengan activada la recepción de 'Pre-Alertas de Protección Civil'.

Tras escuchar el pitido, las personas que reciban la alerta en sus móviles podrán leer, en castellano, euskera e inglés un mensaje en el que se explica que se trata de una prueba de activación de alertas masivas desde 112 SOS Deiak Euskadi. «Este es un mensaje de prueba del sistema de alertas a teléfonos móviles ante situaciones de gran emergencia. Una vez leído el mensaje pulse Aceptar para eliminarlo de la pantalla», precisará.

Esta prueba ya se desarrolló a finales de septiembre en las inmediaciones del municipio vizcaíno de Balmaseda.