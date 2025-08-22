El mosquito tigre se instala en Llodio y Amurrio y avanza en Vitoria

El mosquito tigre (Aedes albopictus) ha llegado para quedarse. En Euskadi ya son 72 los municipios en los que se ha detectado esta especie invasora ... originaria del sudeste asiático. En Álava, se ha asentado en Amurrio y Llodio, que se suman a la lista de 40 localidades vascas donde su presencia está confirmada. Actualmente, el territorio alavés dispone de 17 zonas de muestreo distribuidas entre Agurain, Aiara, Artziniega, Labastida, Rivabellosa, Valdegovía, Legutio, Zuia, Laguardia y Vitoria.

En estos espacios que se revisan y modifican cada año se colocan cinco trampas por zona de muestreo. Vitoria tiene seis y ocupa el 35% del total de las áreas del territorio (17). En junio se produjeron tres detecciones puntuales de huevos de mosquito tigre en la capital alavesa. La metodología de la trampa consiste en colocar un recipiente con un pequeño volumen de agua y una 'tablilla' de madera en la que las hembras depositan los huevos. Para medir su habitabilidad cada dos semanas, el laboratorio de Neiker examina las tablillas y determina el número de huevos por ovitrampa.

A diferencia de los autóctonos, su actividad es diurna, por lo que pueden picar en cualquier momento del día. El foco de vigilancia se centra entre junio y noviembre, aunque hay «puntos centinela» en Gipuzkoa (2) y Bizkaia (3) donde se prolonga durante todo el año. Su ciclo vital es breve –una semana los machos y alrededor de un mes las hembras–, pero el mosquito tigre tiene una capacidad de reproducción muy elevada.

Riesgo de contagio bajo

Por ese motivo, el Departamento de Salud del Gobierno pide a la ciudadanía «concienciación y colaboración para evitar la expansión» con especial atención en las aguas estancadas. Todo ello, con el objetivo de eliminar posibles focos de cría ya que «el mosquito tigre necesita muy poca agua para reproducirse». El Ayuntamiento de Vitoria ha colocado carteles de información en puntos críticos como cementerios y huertos urbanos con recomendaciones para actuar ante ellos y sus picaduras. «Hay que evitar los pequeños acúmulos de agua (platos bajo macetas, bebederos de animales, cubos, juguetes…)», advierten los expertos.

EVOLUCIÓN 2014 Se detectó al mosquito tigre por primera vez en Euskadi, concretamente, en Irún.

En Álava Agurain, Aiara, Artziniega, Labastida, Rivabellosa, Valdegovía, Legutio, Zuia, Laguardia y Vitoria han instalado trampas. En los munipios donde ya se ha establecido no se han montado.

Junio de 2025 Se registraron en Vitoria tres focos de huevos de mosquito tigre.

Julio de 2025 Hendaya alertó sobre un caso de chikungunya por la picadura del insecto.

Desde que en 2014 llegara a Euskadi no se ha producido ningún caso autóctono de una enfermedad derivada –dengue, zika y chikungunya– por la picadura del mosquito tigre. El 24 de julio se notificó de un afectado por chikungunya en Hendaya y Salud valora que «evidentemente incrementa el riesgo por su cercanía con Gipuzkoa». Tras una investigación entomológica, se determinó que los mosquitos capturados en la zona no estaban infectados. «En la actualidad el riesgo de transmisión de enfermedades por el mosquito tigre en Euskadi es bajo», aunque incrementaría si se produce en una zona donde ya se ha afiancado. «Aunque aún no ha ocurrido, hay protocolos de actuación con coordinación entre departamentos del Gobierno vasco, diputaciones, Eudel y algunos ayuntamientos, en caso de que el contagio se produzca en Euskadi», explican.

Para prevenir su picadura se recomienda vestir con ropa de manga larga, pantalones largos y calzado cerrado. Por otro lado, las telas mosquiteras resultan efectivas para evitar la entrada al hogar. Asimismo, los repelentes autorizados –DEET, IR3535 o picaridina– son de ayuda. En el caso de niños pequeños y embarazadas sugieren «priorizar las medidas físicas». Los síntomas aparecen de 4-7 días después de la picadura. Estos pueden variar entre fiebre alta de inicio súbito a dolores de cabeza, musculares e incluso articulares severos afectando principalmente en manos y pies. En caso de padecer síntomas es aconsejable acudir a un profesional y evitar la automedicación.

La ciudadanía también puede colaborar a través de la aplicación móvil y página web 'Mosquito Alert'. En este espacio, los usuarios pueden advertir sobre el avistamiento de variantes de este insecto, incluyendo el tigre. Se ayuda de una inteligencia artificial para identificar el mosquito de manera casi inmediata, aunque también tienen expertos para los casos con las imágenes menos reconocibles. Se puede diferenciar facilmente –a pesar de tener un tamaño de cinco milímetros– por sus pequeñas rayas blancas en la cabeza y tórax. Actualmente, el mosquito tigre se encuentra dentro del ránking de las cien especies con mayor capacidad invasora en el mundo y también de adaptación a nuevos territorios.