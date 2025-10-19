El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La zona se encuentra «abandonada» y con «maleza desbocada». E. C.

Moreda estrenará mirador en la ermita de Santa Eufemia

La recuperación parcial del templo se llevará a cabo en los próximos tres meses por 80.000 euros y financiación de los fondos europeos

Ania Ibáñez

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:10

Comenta

La ermita de Santa Eufemia de Moreda de Álava estrenará un    mirador    con vistas al pueblo a principios de año. Además se llevarán a cabo ... obras para la recuperación parcial del edificio y de la zona inmediata, adjudicadas a la empresa Egur House System S.L. con un presupuesto de 80.745,72 euros, parte de ellos procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El contrato, formalizado el 1 de septiembre, cuenta con tres meses para su finalización.

