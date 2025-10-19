Moreda estrenará mirador en la ermita de Santa Eufemia
La recuperación parcial del templo se llevará a cabo en los próximos tres meses por 80.000 euros y financiación de los fondos europeos
Ania Ibáñez
Domingo, 19 de octubre 2025, 00:10
La ermita de Santa Eufemia de Moreda de Álava estrenará un mirador con vistas al pueblo a principios de año. Además se llevarán a cabo ... obras para la recuperación parcial del edificio y de la zona inmediata, adjudicadas a la empresa Egur House System S.L. con un presupuesto de 80.745,72 euros, parte de ellos procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El contrato, formalizado el 1 de septiembre, cuenta con tres meses para su finalización.
La parcela, que tiene 494,65 metros cuadrados de los cuales se urbanizaráN 401,48, se sitúa a medio kilómetro del núcleo urbano de la localidad, al noroeste y a unos metros del comúnmente conocido como salto de agua de Santa Eufemia. Según el proyecto al que ha tenido acceso ELCORREO, con esta obra se quiere «recuperar y consolidar los restos de la ermita para su conservación y puesta en valor». La reforma busca que sea «un espacio contemplativo y de refugio», cubriendo «parcialmente» el espacio en ruina.
Cubierta a dos aguas
La zona hoy en día se encuentra «abandonada, con maleza desbocada y restos de materiales diversos como vertedero puntual». El muro del límite sur de la parcela también se encuentra «vencido a tramos», por lo que es «necesaria la contención de tierras». Estos restos serán «consolidados y rejuntados según los parámetros patrimoniales». Se utilizará piedra caída de la propia edificación para los arreglos necesarios con supervisión arqueológica y el suelo será de «gravilla con lámina anti raíces previa».
También se dispondrá de una «solera de cales hidráulicas naturales» desde el acceso a partir del camino, siguiendo las pautas de pavimentación para la «cualificación de los entornos de los bienes naturales», con el objetivo de «facilitar el acceso, la inclusión y el mantenimiento» de la zona.
Se colocará «mobiliario resistente y duradero» como bancos, sillas y una mesa de hormigón
También se dotará a la ermita de una «cubierta tradicional a dos aguas de teja árabe con estructura de madera» externa a los restos de la edificación que contará con impermeabilización, y se colocara una mesa de interpretación de la historia de la ermita, que fue lugar de peregrinaje, y su emplazamiento, cuyo contenido viene definido por el 'Plan de señalización e interpretación del patrimonio cultual y natural de la comarca'.
Para la utilización del lugar como zona de esparcimiento para visitantes y vecinos se colocará «mobiliario resistente y duradero», compuesto por un banco, una silla, una mesa y una papelera de hormigón para que «apenas tengan mantenimiento». También se dispone de una escultura pétrea de Santa Eufemia donada por un vecino del municipio que se colocará «en posición dominante en el interior» sobre un pedestal de hormigón.
