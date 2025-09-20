El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

39 mordeduras de perros a personas durante este año

Ania Ibáñez

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:16

Uno de los mayores miedos de muchos ciudadanos cuando circulan por zonas en las que hay perros es verse expuestos a una mordedura por parte ... de los animales. Y aunque las medidas para que los propietarios los controlen se han incrementado en los últimos años, sobre todo en el caso de las razas consideradas peligrosas, todavía se siguen produciendo episodios de este tipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las siete detenciones en diez días de un delincuente en Vitoria
  2. 2 Detenido un vizcaíno por estafar un millón a gasolineras de Álava y otras 9 provincias
  3. 3

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Ereaga
  4. 4

    Querejeta abre la puerta a ampliar la residencia del Baskonia-Alavés con un nuevo edificio
  5. 5

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes
  6. 6 Detenido un vizcaíno por estafar un millón a gasolineras de Álava y otras 9 provincias
  7. 7

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes
  8. 8

    Solaria proyecta en Burgos otro parque fotovoltaico para la línea de alta tensión entre Álava y Bizkaia
  9. 9

    La transformación de Zaramaga encara la recta final con la urgencia de salvar las ayudas europeas
  10. 10

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 39 mordeduras de perros a personas durante este año

39 mordeduras de perros a personas durante este año