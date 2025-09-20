39 mordeduras de perros a personas durante este año

Uno de los mayores miedos de muchos ciudadanos cuando circulan por zonas en las que hay perros es verse expuestos a una mordedura por parte ... de los animales. Y aunque las medidas para que los propietarios los controlen se han incrementado en los últimos años, sobre todo en el caso de las razas consideradas peligrosas, todavía se siguen produciendo episodios de este tipo.

En lo que va de 2025, con los datos recogidos por el Centro de Protección de Animales –es el encargado del seguimiento del incidente, por el riesgo de transmisión de alguna enfermedad– hasta agosto a través de los informes remitidos por la Policía Local, se han producido 39 episodios de mordeduras a personas. Una cifra que se queda ya cerca de los 44 que se registraron a lo largo de 2024 y que, si se mantiene la proyección, podría superar los 56 casos de 2023.

Los propietarios de perros que atacan a personas u otros canes se exponen a una sanción por «no mantener la debida diligencia en la custodia y guarda de animales que puedan causar daños», que está tipificada en la actual ordenanza como «grave» y lleva aparejadas multas de entre 750 y 1.500 euros. Además, el Centro de Protección de Animales realiza un informe en el que se pueden implantar «condiciones especiales para su tenencia».