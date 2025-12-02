El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista general de Peñacerrada, una de las localidades de Montaña Alavesa donde la plataforma que acaba de estrenarse anuncia casas en venta. Quintas

Montaña Alavesa estrena un portal inmobiliario para retener vecinos en la comarca más vaciada

La necesidad de reformas, el «miedo» al alquiler y la falta de censos de vivienda lastran la oferta de casas en los pueblos

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:13

Comenta

«Es imposible, no nos podemos quedar». Esa es la frase que escuchan y repiten a menudo buena parte de los vecinos jóvenes de Montaña ... Alavesa ante la imposibilidad de encontrar una vivienda ni de alquiler ni para compra en la comarca más vaciada del territorio, donde están censados 3.246 habitantes, según los datos más recientes del Eustat. La suya, son conscientes, es una problemática que se extiende al resto de Álava y que se agrava en la capital. Aunque lo que les distingue a estos residentes de otras cuadrillas y municipios es que aquí, con la intención de dar con un «revulsivo» a esa escasez habitacional que lastra la pervivencia de sus municipios, acaban de estrenar su propio portal inmobiliario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se refugia en un autobús una mujer que denuncia una agresión sexual con «sumisión química» en Vitoria
  2. 2

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  3. 3 Se refugia en un autobús una mujer que denuncia una agresión sexual con «sumisión química» en Vitoria
  4. 4 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  5. 5

    Hamidou Diallo recibe una suculenta oferta de China para abandonar el Baskonia
  6. 6

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  9. 9

    Hamidou Diallo recibe una suculenta oferta de China para abandonar el Baskonia
  10. 10 Roban los anillos a una nonagenaria con el método del «abrazo solidario» en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Montaña Alavesa estrena un portal inmobiliario para retener vecinos en la comarca más vaciada

Montaña Alavesa estrena un portal inmobiliario para retener vecinos en la comarca más vaciada