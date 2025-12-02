Montaña Alavesa estrena un portal inmobiliario para retener vecinos en la comarca más vaciada

«Es imposible, no nos podemos quedar». Esa es la frase que escuchan y repiten a menudo buena parte de los vecinos jóvenes de Montaña ... Alavesa ante la imposibilidad de encontrar una vivienda ni de alquiler ni para compra en la comarca más vaciada del territorio, donde están censados 3.246 habitantes, según los datos más recientes del Eustat. La suya, son conscientes, es una problemática que se extiende al resto de Álava y que se agrava en la capital. Aunque lo que les distingue a estos residentes de otras cuadrillas y municipios es que aquí, con la intención de dar con un «revulsivo» a esa escasez habitacional que lastra la pervivencia de sus municipios, acaban de estrenar su propio portal inmobiliario.

Impulsado por la Asociación de Desarrollo Rural de la zona, la ADR IZKI –formada por 106 entidades como ayuntamientos, juntas administrativas y otras agrupaciones que operan en la cuadrilla–, se anuncia en su página web (izki.org) como un 'Censo de Vivienda Vacía y Habitable en Montaña Alavesa'.

En ese espacio virtual, como ocurre en concurridas plataformas digitales con fines similares, se publican las casas en alquiler y en venta «en condiciones mínimas de habitabilidad». Distribuidas por localidades, en unas series de fichas se recogen las principales características de esos inmuebles, desde su localización, una pequeña descripción de su interior y prestaciones, así como un número de teléfono de contacto. En principio, ninguno revela aquí sus precios y se da de baja cuando encuentran un arrendatario o comprador.

3.246 Habitantes Población censada en la cuadrilla de Montaña Alavesa, según el Eustat. Por contra, la comarca más poblada del territorio es la Llanada Alavesa, con 271.193 residentes (Vitoria incluida). 530 Metros cuadrados Es la casa más grande que se oferta en el censo de vivienda habitable que ha creado la ADR IZKI. Está ubicada en Maeztu, en el número 4 de la calle Resbaladero, tiene 8 habitaciones y 1 baño, un amplio desván y una parcela de 158 m2 de jardín. 49% Encuesta Porcentaje de vecinos encuestados en Rioja Alavesa que tiene problemas para alquilar o comprar un inmueble. La ADR de la comarca también ha impulsado una encuesta sobre vivienda y no descarta elaborar en 2026 un censo similar al que ha impulsado Montaña para dar salida a esa necesidad.

«Es como una base de datos que tiene la pretensión de acercar a particulares con interesados, siempre dejando claro que desde la ADR no se participa en el diseño de contratos», explica Cristina Quintana, técnica de la asociación y una de las promotoras de este proyecto, que se actualiza cada viernes.

En la actualidad hay oferta en Maeztu (dos chalets; uno en Musitu, de 108 metros cuadrados, y otro de 200, además de una casa de 530, Bernedo (en Urturi, de 210 metros cuadrados y 90) y Peñacerrada (una casa de dos plantas y 150 metros cuadrados en Payueta). Mientras que en los cinco pueblos de Campezo, los tres de Lagrán y en los otros cuatro del Valle de Arana, aún no han conseguido rastrear pisos disponibles.

Eso no implica que no existan, y se recalca que el censo está abierto a más participantes para hacerlo más completo. «A veces hay un cierto miedo a poner en alquiler una vivienda, cuesta desprenderse de ella y sobre todo dejarla en manos de colectivos vulnerables», continúa Quintana, para lo que asegura que en los próximos meses convocarán jornadas o talleres con el fin de rebajar esa desconfianza.

El caso es que a este se suman otros problemas que en su conjunto lastran la oferta de casas en los pueblos. Según una encuesta realizada por esta ADR, los vecinos señalan como otros inconvenientes la necesidad de «rehabilitaciones muy costosas debido a edificios vacíos y en mal estado» y protestan por que «el boca a boca es uno de los medios más utilizados para informarse sobre las oportunidades de vivienda», lo que deja fuera a muchos solicitantes.

En este sentido, el 92% de los encuestados (fueron alrededor de un centenar) veía «interesante» poder conocer los pisos disponibles mediante alguna plataforma comarcal, como la que acaba de ponerse en marcha. Miren Jiménez de Aberasturi, vecina de Maeztu (24 años), es una de esas jóvenes a las que le «encantaría» quedarse en el pueblo. Sin embargo, «es lo último que me imagino que podría pasar».

«Desarrollar un proyecto de vida en estas condiciones es muy complicado. Hay poca oferta, el precio es muy elevado y en los pueblos muchas veces todo se hace a lo callado y ni te enteras de que hay casas vacías a las que podrías optar», expresa. «Lo de este censo es muy positivo porque ni si quiera nos consta que los ayuntamientos tengan algo así o, al menos, que combine las iniciativas públicas con las privadas».

Uno de los aspectos favorables a los que aspira esta plataforma, cuyo objetivo final es ayudar a retener habitantes, es que la ADR también recopila un listado de personas que puedan estar interesadas en acceder a una casa para facilitar los contactos.

Sobre la tipología de vivienda, los resultados de la mencionada consulta reflejan que «la mayor parte de las personas que necesitan un cambio de hogar sin importar su estado (el 65%) buscan vivir en propiedad, prefieren viviendas de tres habitaciones y valoran extras como jardín, garaje y terraza».

En su contexto Oferta por localidades, pero sin precios La plataforma que ha creado la asociación de desarrollo rural de la Montaña Alavesa, ADR IZKI, enseña las casas vacías y habitables con un número de contacto y una pequeña descripción. No se publican importes y el censo está abierto.

Una base de datos abierta a solicitantes La entidad que ha impulsado este proyecto, que se actualiza de forma semanal cada viernes, también recopila un listado de personas que puedan estar interesadas en acceder a una vivienda.

Así las cosas, Jiménez de Aberasturi insta a las instituciones a impulsar la construcción para que no se dibuje «un futuro oscuro en los pueblos». «Tiene que ser una prioridad. Si no hay opciones, y no las hay, la gente se ve obligada a mudarse a la ciudad y se pierde arraigo».

Por su parte, en Rioja Alavesa, con la misma intención de tener su propio diagnóstico sobre la vivienda, su asociación de desarrollo rural también impulsó una encuesta y no descarta, tras conocer los resultados, elaborar en 2026 un censo como el de Montaña para dar salida a esa necesidad.

Esa radiografía ilustra que el 49% de los 119 encuestados tiene hoy en día problemas con su vivienda y busca nuevas oportunidades. La mitad también considera que hay «muy poca» posibilidad de compra y el 47% piensa que no hay opciones para alquilar. Y los problemas son comunes, aunque aquí sean más vecinos, hasta 11.813. «Los precios son elevados, hay muchas casas vacías y en mal estado. No se conoce qué viviendas están deshabitadas» y el 78% piensa que los ayuntamientos deberían «informar de las viviendas disponibles y facilitar censos».