Así ha sido el montaje de la gran noria en la Virgen Blanca

La gran noria que llega para dar lustre a la navidad vitoriana ya luce en la plaza de la Virgen Blanca en todo su esplendor. Los operarios iniciaron el montaje el viernes y han trabajado durante todo el fin de semana para levantar la estructura de 30 metros de altura. Empezará a funcionar el viernes coincidiendo con el encendido del alumbrado.

La noria tiene capacidad para 144 personas y está conformada por 24 cabinas cerradas con capacidad de hasta seis personas en cada una de ellas. Es similar a otras que se han instalado en ciudades como Lisboa, Bruselas o Baiona y que han conquistado al público. Aquí será la gran novedad de la Navidad.

La máquina está a cargo de la empresa Berral Atracciones y dispondrá de una característica iluminación LED que acompañará a las cabinas, que son también accesibles para personas con movilidad reducida.

De esta forma, se persigue que edificios distinguidos de la ciudad como la iglesia de San Miguel o la Catedral Nueva se avisten desde las alturas, con lo que pretende conseguirse que tanto los vitorianos como los turistas tengan una experiencia navideña distinta.