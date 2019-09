Mondragón calienta motores para el gran espectáculo del Buesa La OSE ensaya para el espectáculo de luces, música, danza y colores Humanity at Music que tendrá lugar este sábado en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria. / Blanca Castillo EL CORREO vive con La Orquesta Sinfónica de Euskadi y con el grupo de danzas Kukai el ensayo previo a la función de este sábado JON ANDER GOITIA Jueves, 12 septiembre 2019, 21:05

«Podemos hacer magia», alentaba este jueves el compositor Fernando Velázquez a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE), durante el ensayo del espectáculo 'Humanity at music'. Este periódico vivió con el centenar de artistas -una pequeña parte del millar que se encargará de deleitar al público- las horas previas a la gran puesta en escena que acogerá este sábado (18.00 horas) el Buesa Arena. Música y danza -que correrá a cargo del grupo Kukai- se dan la mano para conmemorar el sesenta aniversario de la Corporación Mondragón con un espectáculo sin punto de comparación.

Empezando por el elenco de artistas que tomarán el centro del pabellón, en un escenario de 360 grados. Y siguiendo por la puesta en escena, en la que se proyectarán imágenes sobre la cancha, que abandonará el baloncesto por unas horas. Y como este espectáculo, que cuenta con el apoyo de EL CORREO, lo que pretende es emular la vida de la cooperativa vasca, todo arrancará en la oscuridad con la obertura. Será el punto de partida del viaje que realizará el público. Las melodías y las luces irán poco a poco iluminando la historia de Mondragón.

Las notas, con un ritmo in crescendo, evocarán el nacimiento de la corporación. Será un proceso en el que se escucharán piezas sobre la industria, las finanzas o el futuro, el relevo generacional. «Estoy muy contento por la parte musical, la OSE ha conseguido trasladar la idea que tenía en la cabeza», aplaudía Velázquez antes del arranque. Un resultado para el que ha cuidado hasta el más mínimo detalle. «No tenemos que tocar como si fuéramos tan jóvenes, sino que tenemos que echarnos un poco hacia atrás», instruía el compositor al centenar de músicos, a los que se sumarán 400 voces corales.

Parece difícil -por no decir imposible- sorprender a los ya experimentados sinfonistas de la OSE en esto de la música. Pero, lo cierto es que la partitura que interpretarán les ha maravillado. «No es habitual que nosotros, acostumbrados a lo sinfónico, toquemos algo de estas características, con tanto ritmo. Pero me gusta, es divertido», compartía el contrabajista Pierre Torrent en mitad del ensayo. Las gradas, este jueves, se las encontraron vacías, pero mañana alrededor de 14.000 almas disfrutarán con sus melodías. «Nervios no tenemos, pero sí adrenalina por el concierto», confesaban Marcos Garrido y Xabier Sarasa, trompistas.

Movimientos mecanizados

La orquesta enfrente tendrá a más de doscientos bailarines que darán vida a esas melodías. «Trasladaremos al público el espíritu que nos propone la música y la letra», adelanta Jon Maya, director de Kukai dantza, que sumará a sus 16 bailarines otros amateurs. Así, por ejemplo, en la pieza 'Industria' buscarán recrear el funcionamiento de la maquinaria. «En este movimiento el concepto es que el cuerpo funcione como una máquina», explica el director.

Los artistas están «deseosos» de ponerse delante del público y mostrar lo que llevan tiempo preparando. «Ha sido un proceso gradual, porque ya en marzo presentamos 'Banaketa', una de las piezas del espectáculo», señalaba Maya. Sin embargo, ninguno guarda similitud con lo que se encontrarán este sábado. «Nunca había participado en algo parecido, es de esos eventos que es muy difícil volver a ver».

El espectáculo que ha preparado para este sábado 14 de septiembre el Grupo Mondragón en el pabellón vitoriano Buesa Arena para celebrar su 60 aniversario es, con diferencia, la más colosal apuesta artística generada en Euskadi. No en vano, el compositor de la sinfonía que ejerce de núcleo de esta propuesta, Fernando Velázquez, ha comparado la iniciativa con las impresionantes ceremonias sonoras y visuales en torno a unos Juegos Olímpicos.

El acto central de esta jornada de celebración se celebrará a las 18.00 horas. La sinfonía 'Humanity at Music', que parafrasea al propio lema de Mondragón, en torno a la dimensión humana en el trabajo, es el eje de un esfuerzo artístico enorme. Tanto como para que el creador de bandas sonoras para filmes como 'El orfanato', 'Un monstruo viene a verme' (premio Goya), 'Ocho apellidos vascos' o 'Superlópez' llegara a confesar que «ha ido creciendo: si hubiera sabido lo que se iba a montar, no me habría atrevido».

Los ingredientes para la cita van desde la potencia sonora de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y las diversas corales y txistularis o la fuerza de las coreografías de Kukai a lo espectacular de la escenografía y el 'videomapping' o a la mordiente poética de grandes bertsolaris. Pero el carácter del grupo impulsor del proyecto también tendrá su reflejo, con las aportaciones de cerca de 500 personas de diversas asociaciones y escuelas de canto y baile, como el conservatorio de danza José Uruñuela de Vitoria.

La jornada, sin embargo, comenzará ya a las 12.00 horas. Habrá diversos talleres, actividades gratuitas y exposiciones en el exterior de la cancha del Baskonia, con música y ambientación. Asimismo, el espectáculo 'Musua' de Pirritx, Porrotx eta Marimotots formará parte de la oferta para el público familiar. Diferentes 'food trucks' de comida y bebidas artesanas y una gran fiesta tras el espectáculo principal completarán el festival.

Las entradas para acceder al Buesa Arena para presenciar el espectáculo 'Humanity at Music' pueden adquirirse en www.humanityatmusic.com (19, 29, 49 o 60 euros). Asimismo, en www.tellevamos.eus existe una programación de autobuses para acudir tanto a la programación completa en Vitoria como al espectáculo central desde diferentes localidades vascas.