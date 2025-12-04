El Mirador: Tributo a una disciplina clave

Joseba Fiestras Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:14 Comenta Compartir

Cada año se repite una jornada en la que el movimiento, la ciencia y la vocación se encuentran. No es solo un evento anual, es el momento en el que decenas de profesionales se detienen para recordar por qué eligieron sanar con sus manos, compartir avances que transforman vidas y reforzar una comunidad que nunca deja de crecer.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco celebró su II Encuentro Anual en el Palacio Villa Suso de la capital alavesa, reuniendo a miembros del sector sanitario y de la entidad para reconocer la labor de quienes consolidan la fisioterapia como disciplina clave.

El presidente del COFPV, Iban Arrien, presentó los II Premios Anuales como «una oportunidad para reconocer la dedicación de los profesionales del gremio y su impacto directo en la calidad de vida de los pacientes», afirmó. Para arrancar la jornada se celebró el acto de entrega de las ayudas a la investigación de este 2025, manteniendo la cuantía de 8.000 euros por proyecto, y seleccionadas por un jurado independiente de expertos compuesto por Josu Sagarduy, Maialen Araolaza y Amaia lizaso. Además, por primera vez, se otorgó la ayuda a la innovación de 3.000 euros. Este reconocimiento fue a las manos de Iker Villanueva por su proyecto 'Synaptia', orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la fisioterapia.

El galardón a la mejor pieza comunicativa recayó en Claudia Turiel. El Premio FisioLagun, a Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastola. Ana Monge agradeció el gesto. Y el Mejor Trabajo Fin de Grado fue para Nagore Caballero y Asier Vaquero. La distinción especial a la Trayectoria Profesional la recibía entre aplausos Maite Goicoechea. El acto concluyó con un sentido homenaje a profesionales jubilados como Lourdes Uribarren, Olga Beatriz Vargas, Rosa Landa, Antonio Cesáreo Gómez y Francisco Javier Díez Arrola.