Iván Pascual, Javier Domaica, Mireya Martín, Iñaki Garaialde y Xabi Vitoria. E. C.
El Mirador: De la tradición a la canasta

Celedones de Oro cierra sus jornadas sobre los concejos y se presenta el documental del exbaloncestista Hollis

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:16

Siempre pendientes del territorio, Celedones de Oro cerró sus jornadas organizadas en torno a los concejos alaveses. Tras las dos charlas ofrecidas por los profesores de la EHU/UPV José Ramón Díaz de Durana y José Antonio Ortiz de Orruño, la guinda la puso el historiador y arqueólogo Ismael García. La última sesión tuvo lugar en Elorriaga, donde se reunieron medio centenar de personas interesadas en conocer un poco más esta manera tan peculiar de regir los pueblos de la provincia.

Elena Martínez de Madina, de Euskaltzaindia, dirigió la jornada en la que García visitó el archivo de los Hijosdalgo, que contiene documentación desde el siglo XVI de los concejos adscritos a Vitoria. Blanca Montiel, presidenta de la Junta Administrativa de Arkaute, arropó a los invitados. El archivo necesita a tres claveros de diferentes concejos, y esta vez fueron los de Arkaia, Álvaro Iturritxa; la de Villafranca, Yolanda Granja; y el de Argandoña, Luis Mari Fernández de Mendía, los encargados de abrir el armario. El párroco de la localidad, Jesús Santamaría, no quiso perderse la cita. Y se sumaron a la interesante excursión Abel López de Aguileta, Jesús Prieto, Javier Sedano, Mar Masedo, Elena Sedano y Elisa Rueda, entre otros.

Por otro lado, la presentación de un documental sobre el exbaloncestista Essie Hollis en una proyección al aire libre en la plaza de la    Catedral de Santa María fue un éxito. Más de doscientas personas aplaudieron la película, entre ellas compañeros en el Baskonia como Mikel Cuadra, colaborador de EL CORREO; Iñaki Garaialde, Vicente Lafuente, el ciclista Joseba Beloki y el exentrenador Txema Kapetillo. Todo surge de una entrevista que Iván Pascual, Mireya Martín y Javier Domaica, los Kiroleros, realizaron hace unos meses a Iñaki Garaialde. Este les presentó a Hollis y surgió el deseo de juntar a ambos y ser testigos de su abrazo cuarenta años después. Xabi Vitoria dirigió el documental, dedicado al recordado Xabier Añua.

