El mirador: Una separación que da risa

Es un artesano de la risa, un narrador de lo absurdo que convierte lo cotidiano en una carcajada inesperada. Nacido en Algeciras, su humor lleva ... el aroma del sur, ese ingenio andaluz que juega con las palabras y transforma la ironía en espectáculo. Además, Diego Arjona sabe retratar la realidad desde el prisma de la comedia, pintando sonrisas ante situaciones complejas como las separaciones. El cómico demostró su talento provocando carcajadas en el Círculo Vitoriano. La presidenta del centro anfitrión, Blanca Nieves Arana, saludó al artista y al promotor de la velada, Iván Saldaña.

'Divorciarse a los cuarenta' es el título del monólogo que explora, con humor y profundidad, las complejidades y emociones que surgen al enfrentar una separación en la mediana edad. A través de situaciones cómicas y momentos de reflexión, la obra ofrece una visión sincera y entretenida de este proceso vital. Aplaudieron el texto asistentes como el cirujano plástico Manuel Sancho; la directora del Conservatorio de Música Jesús Guridi, Puy Asurmendi; Fernando García Sas, director general de Derten Sistemas; o las notarias Cristina Gallego, Marta Contreras y Aintzane Sagastuy.

El trabajo de Arjona tiene enjundia. Su camino en el mundo del entretenimiento es una historia de reinvención constante, desde los escenarios de stand-up hasta la gran pantalla, pasando por la dirección de cortometrajes como 'Chanquete ha muerto' o 'Acuérdate de mí'. Se hizo popular en el programa 'El club del chiste' y desde entonces no ha parado de trasladar a los escenarios su particular visión del mundo, donde lo ridículo y lo sublime caminan de la mano. No faltaron a su espectáculo amantes de la risa como Maribel Arana, Elena Otegui, Paola García de Vicuña, Iñaki Langarica, José Sánchez, Cristina Abásolo, Alejandro Escudero, las hermanas Hortensia, Casilda y Gema Arana o Sergio Sagasti, entre otros.