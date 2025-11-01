El Mirador: La sabrosa conexión vecina

Joseba Fiestras Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:02 Comenta Compartir

Como no hay dos sin tres, los productos de calidad de Navarra se convirtieron de nuevo en protagonistas en Vitoria con una nueva edición de la Ruta del Pintxo 'Reyno Gourmet', la iniciativa que une gastronomía, calidad y producto local. La tercera edición del sabroso proyecto acoge distintas actividades y en su presentación se degustaron platos de primera en el restaurante El Portalón. Joseba Beitia, coordinador de 'Reyno Gourmet', dio la bienvenida a la audiencia, deseosa de probar las propuestas culinarias del chef Lytvynenko Oleksandr, arropado en los fogones por profesionales como Naiara Sáez de Eguílaz, Shamus Qamar, Uzma Bibi, Mohamed Yassine Amezian y Richard Vargas Mendoza.

A través de la campaña 'Hemen dago Nafarroa, hemen Gazteizen', 27 bares y 5 restaurantes vitorianos participaron este año en la III Ruta del Pintxo Reyno Gourmet, ofreciendo tapas originales y platos elaborados con productos de calidad navarra. Carlos Antolín, del Kotarro, no faltó al estreno donde coincidió con invitados e invitadas como el biólogo Gontzal Mugaburu, técnico de la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria Elika; el profesor y responsable de la First Lego League en Egibide, Aitor Ibabe; la asesora de comunicación Marieta Vargas; la escritora y poeta Zorione Erezuma; la instagramer Maku Belmonte 'Makurrina'; y Ana Irurita, técnico de Intia y miembro del Panel de Cata del Vino de Navarra.

Fomentar la conexión entre territorios vecinos a través de la gastronomía es el objetivo del proyecto que suma la colaboración del Hogar Navarro San Francisco Javier de Vitoria que acogió dos catas especiales en su sede social de la calle Barrancal. También acudieron a la presentación en El Portalón Aitor Buendía, Txus Díez, Erlantz Landa y Begoña Sopelana, entre otros. Las alcachofas, los espárragos, la txistorra y los pimientos de piquillo de Lodosa son las estrellas.