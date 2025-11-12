El Mirador: La oscuridad tiene nombre propio

Joseba Fiestras Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:15 | Actualizado 00:20h. Comenta Compartir

La oscuridad vuelve a tener nombre propio: 'Gaua'. Paul Urkijo se pone de nuevo tras las cámaras con una película que huele a bosque, hierro y leyenda, un viaje al corazón del miedo donde lo ancestral despierta bajo la luna. Tras 'Errementari' e 'Irati', el director alavés invoca otra vez al folclore vasco para recordarnos que las sombras también cuentan historias, pero hay que atreverse a escucharlas. EL CORREO organizó anoche un prestreno del filme en los cines Florida. La convocatoria fue un éxito. Hasta allí se acercaron, por ejemplo, Ane Padilla y su hijo, Unax Martínez. El joven, de solo once años, se declara fan absoluto del realizador vitoriano y no dudó en pararle para pedirle un autógrafo. Urkijo le atendió solícito y Unax se lo agradeció con una gran sonrisa. Al chaval le entusiasman las películas fantásticas, las de terror, y el cine en general, de ahí que aproveche cualquier oportunidad para acercarse a quienes trabajan en el séptimo arte. Ayer contaba que también ha visitado el rodaje de la serie 'Kraken', basada en las novelas de Eva García Sáenz de Urturi, que ruedan estos días en la provincia.

El historiador Santiago de Pablo, autor de obras como 'Cradores de sombras'; el empresario Iván Saldaña, gerente en Apartamentos Diván; la productora cinematográfica Katixa De Silva; y Pako Ruiz, de Sonora Estudios, no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar de 'Gaua', donde la noche se convierte en escenario y metáfora de los miedos más antiguos del ser humano.

Junto a Urkijo, el productor del largometraje, Ander Sagardoy, de Irusoin, presentó el flamante trabajo ante una sala llena que acogía con ganas la proyección. Elías García, que interpreta a los 'monstruos' de la cinta; Izaskun Urkijo, directora de arte en el filme; y Gorka Lazkano, supervisor de euskera, se sumaron a la fiesta del cine. La que no pudo acudir por sentirse indispuesta fue la protagonista, Yune Nogueiras.

Lo de anoche no fue solo una cita con la gran pantalla, sino una celebración compartida. En el ambiente se respiraba entusiasmo, complicidad y ese buen rollo que solo se genera cuando un creador vuelve a casa con una historia que emociona. Así lo comentaron asistentes como Pablo Iruarrizaga, Gotzon Etxeberria, Luis Mari Iñurrategi, Lorena Díaz de Guereñu y Ainhoa Sánchez, que atendieron con interés la historia de Kattalin, ubicada en las montañas vascas del siglo XVII, en plena caza de brujas. La joven huye de su marido y, perdida en el bosque, siente una presencia que la persigue. En su camino se topa con tres mujeres que, mientras lavan la ropa junto al río, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo. Para su asombro, Kattalin acaba convirtiéndose en parte de esas mismas historias. Aplaudieron el trabajo audiovisual invitados e invitadas como Armando Álava, Consoli Galán, Marina Ishchenko, Mari Carmen Pérez, Eva Caballero, Mari Carmen Ramos, Maitane López de Mendiguren, Raquel Recio y Marina Ortega, entre muchos otros. La audiencia gozó de un proyecto original y no dudó en arropar a un director que, una vez más, demuestra que el folclore y las raíces vascas pueden ser contemporáneas, poderosas y profundamente emocionantes. El retrato de un universo donde, nuevamente, lo fantástico se mezcla con lo humano.

