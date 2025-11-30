El Mirador: Una jornada para investigar

Joseba Fiestras Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

Bajo el lema 'Todo está conectado', BTI Biotechnology Institute, compañía alavesa especializada en implantología oral, medicina regenerativa y trastornos del sueño, celebró las jornadas científico-clínicas BTIDay'25 en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria, una nueva edición de la reunión anual de la compañía en la que se presentaron las últimas novedades desarrolladas por el equipo de I+D de BTI, encabezado por el doctor Eduardo Anitua. A través de conferencias impartidas por referentes en el sector, se mostró cómo se conectan la evidencia científica, la innovación y la experiencia para ofrecer soluciones aplicables a la práctica clínica diaria. Además de los temas científicos, tuvieron cabida otros contenidos divulgativos, como la conferencia 'El cerebro que respira', impartida por el físico Gustavo García Díez, especialista en neurociencia cognitiva y fundador de Nirakara.

El diputado general de Álava, Ramiro González, y la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, no quisieron faltar a la inauguración del congreso, conducido con arte por el siempre eficaz José Luis Izquierdo, más conocido como Mago More. Conferenciante, presentador y monologuista, el comunicador derrochó ingenio y simpatía a la hora de dar a conocer, por ejemplo, el último libro del doctor Anitua, 'Desafíos y soluciones en la atrofia ósea horizontal', que plantea los tratamientos para estas complicaciones. En el programa participaron también destacados profesionales como Joaquín Durán-Cantolla y los doctores Joan Faus, José Antonio Badás, César Muelas y Alfonso Gil.

El concejal de Políticas Sociales, Jon Armentia, se sumó a la cita en la que coincidió con invitados como el doctor en Farmacia Gorka Orive; el director financiero de BTI, Aureliano Vicente; el cirujano oral y maxilofacial Jorge Caubet; la especializada en Implantología, Cirugía Oral y Periodoncia Alia Murias; y la prestigiosa doctora navarra Asun Sada; entre muchos otros.